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Philips Sonicare for
Kids – Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatvédelmi tájékoztató legutóbbi frissítésére 2021. január 19-én került sor.

A Philips Sonicare for Kids alkalmazás (a továbbiakban „Alkalmazás”) segítségével a szülők nyomon követhetik gyermekeik fogmosási szokásait, javíthatnak azokon, valamint gyermekeik fogmosási adatai alapján személyre szabott fogmosási információkat kaphatnak (a továbbiakban „Szolgáltatások”).

 

Az Alkalmazás a Philips Sonicare for Kids Bluetooth-kapcsolattal csatlakozó fogkefenyél (a továbbiakban „Eszköz”) és/vagy az Alkalmazás által gyűjtött vagy kezelt személyes adatokat használja. A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya alatt az Ön személyes adatainak adatkezelője a Philips Oral Healthcare, LLC (címe: 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA) (a továbbiakban „Philips”, „mi”, illetve ezek ragozott alakjai és implicit formái).

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Alkalmazás és az Eszköz által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja adatvédelmi gyakorlatunk bemutatása Szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során, beleértve a gyűjtött adatok körét, az adatgyűjtés céljait és az adatok felhasználását, valamint az Önt megillető jogokat.

 

Kérjük, olvassa el Cookie-kkal kapcsolatos közleményünket és a Használati feltételeinket is, amelyek Szolgáltatásaink Ön általi használatát szabályozzák.

A gyűjtött információk és személyes adatok köre és az adatgyűjtés céljai

 

Információkat és személyes adatokat fogadunk, illetve gyűjtünk Öntől az alább bemutatott módokon Szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során, ideértve az Alkalmazás elérését, letöltését és telepítését is.

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Érzékeny elemzési adatok

Amennyiben hozzájárul, elemzési adatokat gyűjtünk gyermeke fogmosási szokásairól és az Alkalmazás használatáról, beleértve a fogkefe típusát (hagyományos, elektromos vagy Sonicare), a fogkefenyél adatait (modellszám, sorozatszám, firmware-verzió, gyártó), a fogmosás időtartamát, a fogmosás kezdő időpontját és intenzitását (a továbbiakban „Fogmosási adatok”). A Fogmosási adatokat elemzési célok érdekében használjuk fel és/vagy összesítjük, hogy továbbfejlesszük az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat, ideérte gyermeke általános Alkalmazáshasználati élményének javítását, az Alkalmazás játékainak és grafikáinak továbbfejlesztését, valamint az Eszköz teljesítményének javítását is. A Philips minden esetben biztosítja, hogy a Fogmosási adatok kezelése a megfelelő adatvédelmi biztosítékok mellett történjen. A Philips többek között véletlen azonosítót rendel a Fogmosási adatokhoz, és a Fogmosási adatokhoz kapcsolódó IP-címet tárolás előtt egy általános IP-címre cseréli le.

 

Bármilyen érzékeny személyes adat gyűjtése előtt erről tájékoztatni fogjuk Önt, és kifejezett hozzájárulását kérjük az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően. Arra kérjük, hogy a fentieken kívül semmilyen más érzékeny személyes adatot (ilyen adat például a TAJ-szám, a faji vagy etnikai származás, a politikai vélemény, a vallási, világnézeti vagy egyéb meggyőződés, az egészségi állapot, a szexuális irányultság vagy nemi identitás, a biometrikus vagy genetikai adatok, a szakszervezeti tagság vagy az esetleges büntetett előélet) ne osszon meg velünk, sem az Alkalmazáson keresztül, sem egyéb módon.

 

Amennyiben nem járul hozzá, a Philips semmilyen módon nem kezeli a Fogmosási adatokat. Ebben az esetben a Fogmosási adatokat az Alkalmazás az Ön mobileszközén tárolja, ahol a Philips azokhoz nem férhet hozzá. Ezeket az adatokat Ön tarthatja ellenőrzése alatt. Ha törli gyermeke profilját és/vagy az Alkalmazást, a Fogmosási adatok törlődnek a mobileszközéről.

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Fiókadatok

Az Alkalmazás Szülői vezérlőpultjának eléréséhez létre kell hoznia egy fiókot. Erre a célra használhatja MyPhilips-fiókját, vagy bejelentkezhet közösségimédia-profiljával, ideértve Apple-fiókját is. Fiókadatait fiókja létrehozásához és kezeléséhez használjuk.

 

  • A gyűjtött személyes adatok között lehet például az Ön neve, e-mail-címe, országa, nyelve és jelszava. Kezeljük továbbá Alkalmazáshasználati adatait is, ideértve a munkamenetre vonatkozó, a bejelentkezési és a hitelesítési adatait is, amelyeket fiókjának kezeléséhez használunk. Kínában a felhasználók mobiltelefonszámát gyűjtjük.

 

  • Ha közösségimédia-fiókjával jelentkezik be, akkor a gyűjtött személyes adatok közé tartozhatnak például az Ön alapvető nyilvános profiladatai (pl. profilképének URL-je, az Ön azonosítója, neme, profiljának URL-je, az Ön születési dátuma, kezdőoldala és tartózkodási helye), valamint az e-mail-címe hitelesítés céljából. Ebben az esetben közösségimédia-szolgáltatója is gyűjthet adatokat arról, hogy Ön használja az Alkalmazást, és ott közösségimédia-fiókjával jelentkezik be. Ilyenkor közösségimédia-szolgáltatója (pl. Facebook, Google, Apple) adatvédelmi tájékoztatójából tájékozódhat annak adatkezelési gyakorlatáról, beleértve az általa gyűjtött személyes adatok körét, továbbá az adatok felhasználását, kezelését és védelmét.

 

  • Fiókadatait fiókja létrehozásához és kezeléséhez, valamint személyre szabott Szolgáltatások nyújtásához használjuk. Fiókja segítségével biztonságosan bejelentkezhet az Alkalmazásba. Ha MyPhilips-fiókot hoz létre, egy üdvözlő e-mailben kérjük felhasználóneve és jelszava megerősítését, továbbá kommunikálunk majd Önnel például kérdéseire válaszolva és szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseket küldve, illetve – ha ehhez hozzájárulását adta – közvetlen üzletszerzési célú (direkt marketing) üzeneteket is küldünk majd Önnek. MyPhilips-fiókját használva megrendelhet Philips-termékeket vagy ‑szolgáltatásokat, részt vehet promóciókban és játékokban, valamint a Philips közösségi médiában futó promócióiban (például kedveléssel („Tetszik”) vagy megosztással („Megosztás”)), továbbá termékek tesztelésében és felmérésekben is. Amikor MyPhilips-fiókjával lép be, a gyűjtött személyes adatok között lehet például az Ön utóneve, felhasználóneve, profilképe, e-mail-címe, neme, születési dátuma/életkora, országa, nyelve, jelszava és egyedi felhasználói azonosítója.

 

  • Mivel fiókadatait a Szolgáltatások nyújtásához használjuk, ezt az adatkezelést a köztünk fennálló szerződés teljesítéséhez szükségesnek és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján jogszerűnek tekintjük.

 

Miközben létrehozza gyermeke profilját, megadhatja gyermeke nevét, és profilképet tölthet fel/készíthet. A Philips azonban ezeket az adatokat semmilyen módon nem kezeli. Az adatokat az Alkalmazás az Ön mobileszközén tárolja, ahol a Philips nem férhet hozzájuk. Ezeket az adatokat Ön tarthatja ellenőrzése alatt. Ha törli gyermeke profilját és/vagy az Alkalmazást, az adatok törlődnek a mobileszközéről.

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Cookies

Cookie-k

Cookie-kat, jelzőket vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban „Cookie-k”) használunk Szolgáltatásaink működtetéséhez, elérhetővé tételéhez, továbbfejlesztéséhez, testreszabásához, valamint működésük jobb megértéséhez. A Cookie-k lehetővé teszik az Ön mobileszközének felismerését és információk és személyes adatok (többek között az Ön egyedi eszközazonosítója, mobileszközének IP-címe, mobil operációs rendszerének és használt böngészőjének típusa, munkamenet- és használati adatok, szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítményadatok, vagyis az Alkalmazás Ön általi használatára vonatkozó adatok) gyűjtését. Ezeket az adatokat arra is felhasználjuk, hogy országspecifikus tartalmat (ideértve az Ön helyi nyelvén megjelenő információkat is) jelenítsünk meg az Ön számára.

 

Az Ön hozzájárulását fogjuk kérni, mielőtt elemzési célokra Cookie-kat használnák.

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Location data

Értékelő és véleménykifejező adatok

Ha véleményezi vagy értékeli az alkalmazásáruházakban található Alkalmazást, akkor az ilyen adatokat kezelhetjük annak érdekében, hogy reagáljunk megjegyzéseire, illetve válaszoljunk kérdéseire, hogy megértsük az Alkalmazás használatával kapcsolatos érzéseit, hogy megismerjük általános benyomását az Alkalmazásról és a márkánkról, és hogy ezeket az információkat felhasználjuk az Alkalmazás továbbfejlesztésére. Mi csak azokat az alkalmazásáruházbeli felhasználóneveket, értékeléseket, megjegyzéseket és egyéb részletet láthatjuk, amelyeket Ön megoszt velünk, vagy amelyeket nyilvánosan elérhetővé tesz. Kivéve, ha ezt Ön kéri, az ilyen információkat nem kapcsoljuk hozzá az Ön fiókhitelesítési adataihoz, sem pedig az Önre vonatkozóan általunk tárolt más adatokhoz. Amikor segítséget kér ügyfélszolgálatunktól, adatait felhasználhatjuk esetének utánkövetéséhez és ahhoz, hogy végigvezessük Önt az ügyféltámogatási folyamaton, az alább található, Ügyféltámogatási adatok című szakaszban foglaltaknak megfelelően. Az értékelő és véleménykifejező adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

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Ügyféltámogatási adatok

Ha ügyféltámogatást kíván igénybe venni, kérhetünk adatokat Szolgáltatásaink Ön általi használatáról, ideértve többek között a Philips vállalattal való interakcióit és az Ön elérhetőségeit is, hogy nyújtani tudjuk a kért támogatást. Szolgáltatásaink működtetésébe és elérhetővé tételébe beletartozik az ügyféltámogatás, valamint Szolgáltatásaink továbbfejlesztése, kijavítása és testre szabása is. Adatait az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel megválaszolására is felhasználjuk.

 

Ügyféltámogatási adatainak kezelését a köztünk fennálló szerződés teljesítéséhez szükségesnek és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján jogszerűnek tekintjük. Bizonyos esetekben az Ön ügyféltámogatási adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

Combined data

Kombinált adatok

Gyűjtött személyes adatait (többek között a Fiókadatokat és a Cookie-kat) kombinálhatjuk az interakciói során és a Philips más digitális csatornáin (pl. közösségi média, webhelyek, e-mail, alkalmazások és kapcsolódó termékek) keresztül Önről gyűjtött adatokkal, így többek között az IP-címével, Cookie-kal, mobileszközének adataival, az Ön által a webhelyeken/szolgáltatásokban végzett műveletekkel, a helyadatokkal és a felkeresett weboldalakkal.

 

Kombinált adatait az Alkalmazás, az Eszköz(ök) és a Szolgáltatások tartalmának, funkcióinak és használhatóságának továbbfejlesztéséhez, valamint új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez használjuk fel. Ebben az esetben Kombinált adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. Bármilyen érzékeny személyes adat jelen szakaszban említett célú kezelése előtt erről tájékoztatni fogjuk Önt, és kifejezett hozzájárulását kérjük az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának, illetve a 13 709/2018 számú brazil szövetségi törvénynek, azaz a brazil általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően. A Kombinált adatok körébe nem tartoznak bele az Ön gyermekére vonatkozó személyes adatok.

 

Ha Ön hozzájárul a Philips olyan termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről vagy promócióiról szóló marketingüzenetek fogadásához, amelyek az Ön preferenciái és online viselkedése alapján relevánsak lehetnek az Ön számára, akkor marketing- és promóciós célú kommunikációval kereshetjük meg Önt e-mailben, telefonon vagy egyéb digitális csatornákon, például mobilalkalmazásokon vagy közösségi médián keresztül. A preferenciái és viselkedése alapján leginkább releváns kommunikáció meghatározásához Kombinált adatait is elemezhetjük személyre szabott élmény biztosítása érdekében. Promóciós célú kommunikációs megkeresések küldése előtt ehhez az Ön hozzájárulását kérjük.

 

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Engedélyek

Az Alkalmazás engedélyt kérhet Öntől arra, hogy elérje az Ön mobileszközének tárolóhelyeit, érzékelőit vagy egyéb funkcióit (pl. fényképek, fényképezőgép, Wi-Fi, helymeghatározás vagy Bluetooth). Csak akkor van szükségünk hozzáférésre, amikor az feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az alábbiak szerint nyújtani tudjuk a Szolgáltatásokat.

 

  • Bluetooth. Az Alkalmazásnak Bluetooth-kapcsolatra van szüksége az Eszköz és az Alkalmazás csatlakoztatásához. A mobileszköz beállításai között bármikor letilthatja a Bluetooth-kapcsolatot.

 

  • Alapszintű földrajzi helymeghatározás. Android rendszerű mobileszközöknél legalább alapszintű földrajzi helymeghatározás szükséges az Alkalmazás Eszközhöz való kapcsolódásához. A Philips azonban ezeket az adatokat semmilyen módon nem kezeli. Az adatokat az Alkalmazás az Ön mobileszközén tárolja, ahol a Philips nem férhet hozzájuk. Ha törli gyermeke profilját és/vagy az Alkalmazást, az adatok törlődnek a mobileszközéről.

 

  • Mikrofon vagy hangfelvétel. Amikor az Alkalmazás fogmosós játékaival játszik, gyermeke számára különböző jutalmak válnak elérhetővé, például Sparkly utánozhatja gyermeke hangját. A hangrögzítéshez és ennek a jutalomnak a támogatásához az Alkalmazásnak hozzá kell férnie az eszköz mikrofonjához. A Philips azonban ezeket az adatokat semmilyen módon nem kezeli és nem tárolja. Az Alkalmazás sem tárolja az ilyen adatokat.

 

  • Fényképek és média. Ha képet szeretne hozzáadni gyermeke profiljához, az Alkalmazás engedélyt kérhet a fényképezőgép vagy a fotótár elérésére. Az Android operációs rendszereknek műszaki előfeltételként engedélyre lehet szükségük a videókhoz, az Alkalmazás ezt az engedélyt azonban csak arra fogja használni, hogy hozzáférjen a fényképezőgéphez fotók készítése céljából. A Philips semmilyen módon nem kezeli az Ön gyermekének profilképét. Az adatokat az Alkalmazás az Ön mobileszközén tárolja, ahol a Philips nem férhet hozzájuk.

 

  • Fájlok. Az Alkalmazásnak hozzá kell férnie a mobileszköz fájljaihoz a nyelvi konfigurációk tárolása érdekében, valamint olyan további fájlokhoz, amelyek az Alkalmazás működéséhez szükségesek (pl. grafikák, médiafájlok vagy más nagy programeszközök). Ha törli az Alkalmazást, az adatok törlődnek a mobileszközéről.
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Third parties

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

 

A Philips a jelen Adatvédelmi tájékoztatónak és/vagy az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megoszthatja az Ön személyes adatait külső szolgáltatóival, üzleti partnereivel és más harmadik felekkel.

Szolgáltatók

Szolgáltatásaink működtetéséhez, elérhetővé tételéhez, továbbfejlesztéséhez, testreszabásához, támogatásához, marketingjéhez, valamint működésének jobb megértéséhez külső szolgáltatók segítségét is igénybe vesszük.

 

Személyes adatait a következő szolgáltatóinkkal oszthatjuk meg:

 

  • Informatikai és felhőszolgáltatók

Ezek a szolgáltatók az Alkalmazás működtetéséhez vagy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárhelyet, tranzakciós szolgáltatásokat és/vagy kapcsolódó technológiákat biztosítják számunkra.

 

  • Elemzési szolgáltatók

Ezek a szolgáltatók az Alkalmazás elemzéséhez szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárhelyet és/vagy kapcsolódó technológiákat biztosítják számunkra.

A Philips elvárja, hogy szolgáltatói ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak az Ön személyes adatainak, mint amilyet mi biztosítunk. Szolgáltatóinktól elvárjuk, hogy csak a mi utasításaink alapján és csak a fent megnevezett célokból kezeljék a személyes adatokat, hogy csak a szolgáltatásuk nyújtásához feltétlenül szükséges mennyiségű személyes adathoz férjenek hozzá, és hogy gondoskodjanak a személyes adatok biztonságáról.

 

Egyéb harmadik felek

A Philips olyan harmadik felekkel is együttműködhet, akik saját érdekükben kezelik az Ön személyes adatait. Ha a Philips olyan harmadik felekkel is megosztja az Ön személyes adatait, akik azokat saját érdekükben használják fel, akkor a Philips erről előzetesen, még az Ön személyes adatainak megosztása előtt tájékoztatni fogja Önt, és/vagy hozzájárulását fogja kérni, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Ilyen esetekben az adott harmadik fél adatkezelési gyakorlatáról (ideértve az általa gyűjtött személyes adatok körét, továbbá az adatok felhasználását, kezelését és védelmét is) annak adatvédelmi tájékoztatójából tájékozódhat.

 

Előfordulhat, hogy a Philips valamely üzletágát/leányvállalatát részben vagy egészben más cégnek értékesíti. Ilyen tulajdonjog-átruházás esetén az Ön adott üzletághoz/leányvállalathoz közvetlenül kapcsolódóan kezelt személyes adatai is a vásárló vállalat birtokába kerülhetnek. A Philips a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott minden jogát és kötelezettségét szabadon átruházhatja bármely társvállalatára például felvásárlás, cégegyesülés, átszervezés, eszközeladás, törvényi szabályozás vagy egyéb ok fennforgása esetén, és ilyenkor az Ön személyes adatait is átadhatjuk társvállalatainknak, jogutódainknak vagy az új tulajdonosnak.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha Android rendszeren jelentkezik be Facebook közösségimédia-fiókján keresztül, azzal engedélyezi, hogy a Facebook a Facebook SDK-n keresztül gyűjtse a következő adatokat:

 

  • Alkalmazást érintő események: Ide tartoznak az Alkalmazást érintő általános események (például az Alkalmazás telepítése és az Alkalmazás elindítása), valamint a termékre vonatkozó egyéb szokásos mérőszámok (például az SDK betöltése és az SDK teljesítménye) naplózása.
  • Konfigurációs adatok: Miután egy felhasználó bejelentkezett, az SDK automatikusan rendszeres, háttérben feldolgozott kérésekkel kezeli a hozzáférési lexikális elem (token) élettartamát.
  • Hibákra vonatkozó adatok: Az SDK begyűjti a hibákra vonatkozó adatokat, ideértve az SDK inicializálása közben fellépő hibákra vonatkozó adatokat is; ezek közé az adatok közé tartozhat a Facebookra bejelentkezett személy felhasználói azonosítója is.
  • Rövid távú adatok: A csalások és visszaélések kezelése érdekében az SDK mér bizonyos felhasználói tevékenységeket. A Facebookon nem naplózott ilyen adatok csak nagyon rövid ideig őrződnek meg.

 

A Facebook gyűjthet még az SDK Ön általi használatára vonatkozó elemzési adatokat és az Ön által használt Alkalmazás nevére vonatkozó információt, gyűjtheti továbbá a bejelentkezés Ön általi hitelesítésének dátumát és az Ön bejelentkezéséhez társított URL-eket. Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Facebook miként használja az Ön adatait, olvassa el a Facebook Adatkezelési szabályzatát. Tájékoztatjuk, hogy a Facebookon keresztül történő bejelentkezés igénybevétele egyáltalán nem kötelező, mindig lehetősége lesz MyPhilips-fiókjával bejelentkezni.

 

Határokon átnyúló adattovábbítás

Személyes adatait tárolhatjuk és kezelhetjük bármely olyan országban, ahol vannak saját létesítményeink vagy szolgáltató partnereink, és a Szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik adatainak más országokba való továbbításába (amely országokban esetleg mások az adatvédelmi szabályok, mint az Ön országában). Bizonyos körülmények között ezeknek az országoknak a bíróságai, bűnüldöző szervei, szabályozó hatóságai vagy rendvédelmi szervei jogosulttá válhatnak az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa, személyes adatait továbbíthatjuk társvállalatainknak vagy szolgáltató partnereinknek olyan EGT-n kívüli országokba, amelyeket az Európai Bizottság az EGT normái szerinti megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak minősített; az ilyen országok teljes listáját lásd itt (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT-ből olyan országokba irányuló adattovábbításoknál, amelyeket az Európai Bizottság nem minősített megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak (ilyen például az Egyesült Államok is), megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk az adatok védelmét, például Kötelező erejű vállalati szabályok az ügyfelek, szállítók és üzleti partnerek adatainak kezelésére szabályzatunkkal és/vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek kikötésével. Ezeket a rendelkezéseket letöltheti a fenti hivatkozásra kattintva, vagy itt  kérheti elküldésüket.

 

Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig azok megőrzése szükséges vagy megengedett az eredeti adatgyűjtés céljai teljesítésének érdekében. Az adatmegőrzési időtartam meghatározásának általános elvei: (i) az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi használatának időtartama; (ii) az adatmegőrzésre esetleg vonatkozó jogszabályi kötelezettség; vagy (iii) ha az adatmegőrzés jogi okokból (például alkalmazandó korlátozó végzések, peres eljárások vagy szabályozó hatósági kivizsgálások miatt) indokolt.

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Choices and rights

Az Ön jogai és lehetőségei

Itt kapcsolatba léphet velünk, és kérheti korábban megadott személyes adatainak elérését, helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását vagy tiltását, továbbá (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok biztosítják Önnek az adathordozhatósághoz való jogot) kérheti tárolt személyes adatait más vállalatnak továbbítható digitális formátumban. Kérését az alkalmazandó jogszabályok betartásával válaszoljuk meg.

 

Kérésében jelezze egyértelműen, hogy mely tárolt személyes adatait szeretné elérni, helyesbíteni vagy töröltetni, illetve kezelésüket korlátozni vagy megtiltani. Az Ön biztonsága érdekében csak azokat a kéréseket teljesítjük, amelyek az Ön kérés elküldéséhez használt fiókjához, e-mail-címéhez vagy egyéb fiókadataihoz kapcsolódó személyes adatokra vonatkoznak, továbbá kérésének teljesítése előtt kérhetjük Önt személyazonosságának igazolására is. Az ilyen kéréseket a legkorábbi észszerű határidőn belül igyekszünk teljesíteni.

 

Ha az Ön személyes adatai gyűjtésének és/vagy kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ugyanakkor ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha az Ön személyes adatai Szolgáltatások nyújtása céljából történő kezelése egy szerződés végrehajtásán alapul, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk nyújtani a Szolgáltatásokat az Ön számára, ha nem kapjuk meg az Ön adatait.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha él ezekkel a jogaival és lehetőségeivel, akkor előfordulhat, hogy nem fogja többé tudni használni Szolgáltatásainkat vagy azok bizonyos részeit.

 

Ha jogszabályi kötelezettségünk kezelni az Ön személyes adatait (ideértve azt is, amikor azért fordul hozzánk, hogy éljen valamelyik jogával), akkor úgy tekintjük, hogy az adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint.

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We protect your personal data

Hogyan védjük személyes adatait?

 

Komolyan vesszük az Ön által a Philips részére átadott személyes adatainak megóvását a véletlen vagy jogosulatlan módosítás, elvesztés, használat, kiadás és hozzáférés ellen. A Philips különféle biztonságtechnológiákkal, technikai és szervezési intézkedésekkel védi az Ön adatait. Ilyenek többek között a hozzáférés-szabályozások, a tűzfalak és a biztonsági protokollok.

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Special information for parents

Kiegészítő információk szülők számára

 

A Philips betartja azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek a szülő vagy a gondviselő engedélyéhez kötik a gyermekek személyes adatainak gyűjtését, felhasználását és továbbítását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme mellett, és minden szülőt és gondviselőt arra biztatunk, hogy vállaljon aktív szerepet gyermeke online tevékenységeiben és érdeklődéseiben.

 

Ha egy szülő vagy gondviselő arról értesül, hogy gyermeke a beleegyezése nélkül adta meg nekünk személyes adatait, kérjük, itt vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkra jut, hogy egy gyermek személyes adatai kerültek a birtokunkba, törölni fogjuk ezeket az adatokat.

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Changes to the privacy notice

A jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításai

Szolgáltatásaink időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ezért fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató időnkénti módosítására vagy kiegészítésére. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén frissítjük az Adatvédelmi tájékoztató elején szereplő dátumot.

 

Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verzióját.

 

Az új Adatvédelmi tájékoztató a közzétételét követően azonnal hatályba lép. Ha Ön nem fogadja el a módosított Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, módosíthatja beállításait, vagy felhagyhat Szolgáltatásaink használatával. Azzal, hogy a módosítások hatályba lépése után Ön továbbra is eléri vagy használja Szolgáltatásainkat, Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a módosított Adatvédelmi tájékoztatót.

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Contact

Kapcsolat

Az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 27. cikke tekintetében képviseletünket az Európai Unióban a Philips International B.V. (címe: High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Hollandia) látja el.

 

Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval vagy személyes adatainak Philips általi felhasználásával kapcsolatban, itt fordulhat hozzánk (és adatvédelmi tisztviselőnkhöz). Joga van továbbá arra is, hogy panaszt nyújtson be az Ön országában/régiójában illetékes felügyeleti hatósághoz.

A linkre kattintva elhagyja a Philips Electronics Ltd. ("Philips") hivatalos webhelyét. Az ezen az oldalon esetlegesen megjelenő, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem jelentik a hivatkozott webhelyeken közölt információkhoz való kapcsolódást vagy támogatást. A Philips nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát harmadik felek webhelyeivel vagy az azokon található információkkal kapcsolatban.

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