Szolgáltatók Szolgáltatásaink működtetéséhez, elérhetővé tételéhez, továbbfejlesztéséhez, testreszabásához, támogatásához, marketingjéhez, valamint működésének jobb megértéséhez külső szolgáltatók segítségét is igénybe vesszük. Személyes adatait a következő szolgáltatóinkkal oszthatjuk meg: Informatikai és felhőszolgáltatók Ezek a szolgáltatók az Alkalmazás működtetéséhez vagy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárhelyet, tranzakciós szolgáltatásokat és/vagy kapcsolódó technológiákat biztosítják számunkra. Elemzési szolgáltatók Ezek a szolgáltatók az Alkalmazás elemzéséhez szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárhelyet és/vagy kapcsolódó technológiákat biztosítják számunkra. A Philips elvárja, hogy szolgáltatói ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak az Ön személyes adatainak, mint amilyet mi biztosítunk. Szolgáltatóinktól elvárjuk, hogy csak a mi utasításaink alapján és csak a fent megnevezett célokból kezeljék a személyes adatokat, hogy csak a szolgáltatásuk nyújtásához feltétlenül szükséges mennyiségű személyes adathoz férjenek hozzá, és hogy gondoskodjanak a személyes adatok biztonságáról. Egyéb harmadik felek A Philips olyan harmadik felekkel is együttműködhet, akik saját érdekükben kezelik az Ön személyes adatait. Ha a Philips olyan harmadik felekkel is megosztja az Ön személyes adatait, akik azokat saját érdekükben használják fel, akkor a Philips erről előzetesen, még az Ön személyes adatainak megosztása előtt tájékoztatni fogja Önt, és/vagy hozzájárulását fogja kérni, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Ilyen esetekben az adott harmadik fél adatkezelési gyakorlatáról (ideértve az általa gyűjtött személyes adatok körét, továbbá az adatok felhasználását, kezelését és védelmét is) annak adatvédelmi tájékoztatójából tájékozódhat. Előfordulhat, hogy a Philips valamely üzletágát/leányvállalatát részben vagy egészben más cégnek értékesíti. Ilyen tulajdonjog-átruházás esetén az Ön adott üzletághoz/leányvállalathoz közvetlenül kapcsolódóan kezelt személyes adatai is a vásárló vállalat birtokába kerülhetnek. A Philips a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott minden jogát és kötelezettségét szabadon átruházhatja bármely társvállalatára például felvásárlás, cégegyesülés, átszervezés, eszközeladás, törvényi szabályozás vagy egyéb ok fennforgása esetén, és ilyenkor az Ön személyes adatait is átadhatjuk társvállalatainknak, jogutódainknak vagy az új tulajdonosnak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha Android rendszeren jelentkezik be Facebook közösségimédia-fiókján keresztül, azzal engedélyezi, hogy a Facebook a Facebook SDK-n keresztül gyűjtse a következő adatokat: Alkalmazást érintő események : Ide tartoznak az Alkalmazást érintő általános események (például az Alkalmazás telepítése és az Alkalmazás elindítása), valamint a termékre vonatkozó egyéb szokásos mérőszámok (például az SDK betöltése és az SDK teljesítménye) naplózása.

: Ide tartoznak az Alkalmazást érintő általános események (például az Alkalmazás telepítése és az Alkalmazás elindítása), valamint a termékre vonatkozó egyéb szokásos mérőszámok (például az SDK betöltése és az SDK teljesítménye) naplózása. Konfigurációs adatok : Miután egy felhasználó bejelentkezett, az SDK automatikusan rendszeres, háttérben feldolgozott kérésekkel kezeli a hozzáférési lexikális elem (token) élettartamát.

: Miután egy felhasználó bejelentkezett, az SDK automatikusan rendszeres, háttérben feldolgozott kérésekkel kezeli a hozzáférési lexikális elem (token) élettartamát. Hibákra vonatkozó adatok : Az SDK begyűjti a hibákra vonatkozó adatokat, ideértve az SDK inicializálása közben fellépő hibákra vonatkozó adatokat is; ezek közé az adatok közé tartozhat a Facebookra bejelentkezett személy felhasználói azonosítója is.

: Az SDK begyűjti a hibákra vonatkozó adatokat, ideértve az SDK inicializálása közben fellépő hibákra vonatkozó adatokat is; ezek közé az adatok közé tartozhat a Facebookra bejelentkezett személy felhasználói azonosítója is. Rövid távú adatok: A csalások és visszaélések kezelése érdekében az SDK mér bizonyos felhasználói tevékenységeket. A Facebookon nem naplózott ilyen adatok csak nagyon rövid ideig őrződnek meg. A Facebook gyűjthet még az SDK Ön általi használatára vonatkozó elemzési adatokat és az Ön által használt Alkalmazás nevére vonatkozó információt, gyűjtheti továbbá a bejelentkezés Ön általi hitelesítésének dátumát és az Ön bejelentkezéséhez társított URL-eket. Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Facebook miként használja az Ön adatait, olvassa el a Facebook Adatkezelési szabályzatát. Tájékoztatjuk, hogy a Facebookon keresztül történő bejelentkezés igénybevétele egyáltalán nem kötelező, mindig lehetősége lesz MyPhilips-fiókjával bejelentkezni. Határokon átnyúló adattovábbítás Személyes adatait tárolhatjuk és kezelhetjük bármely olyan országban, ahol vannak saját létesítményeink vagy szolgáltató partnereink, és a Szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik adatainak más országokba való továbbításába (amely országokban esetleg mások az adatvédelmi szabályok, mint az Ön országában). Bizonyos körülmények között ezeknek az országoknak a bíróságai, bűnüldöző szervei, szabályozó hatóságai vagy rendvédelmi szervei jogosulttá válhatnak az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa, személyes adatait továbbíthatjuk társvállalatainknak vagy szolgáltató partnereinknek olyan EGT-n kívüli országokba, amelyeket az Európai Bizottság az EGT normái szerinti megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak minősített; az ilyen országok teljes listáját lásd itt (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT-ből olyan országokba irányuló adattovábbításoknál, amelyeket az Európai Bizottság nem minősített megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak (ilyen például az Egyesült Államok is), megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk az adatok védelmét, például Kötelező erejű vállalati szabályok az ügyfelek, szállítók és üzleti partnerek adatainak kezelésére szabályzatunkkal és/vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek kikötésével. Ezeket a rendelkezéseket letöltheti a fenti hivatkozásra kattintva, vagy itt kérheti elküldésüket. Mennyi ideig őrizzük meg adatait? Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig azok megőrzése szükséges vagy megengedett az eredeti adatgyűjtés céljai teljesítésének érdekében. Az adatmegőrzési időtartam meghatározásának általános elvei: (i) az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi használatának időtartama; (ii) az adatmegőrzésre esetleg vonatkozó jogszabályi kötelezettség; vagy (iii) ha az adatmegőrzés jogi okokból (például alkalmazandó korlátozó végzések, peres eljárások vagy szabályozó hatósági kivizsgálások miatt) indokolt. További részletekKevesebb részlet