A Philips Sonicare for Kids alkalmazás (a továbbiakban „Alkalmazás”) segítségével a szülők nyomon követhetik gyermekeik fogmosási szokásait, javíthatnak azokon, valamint gyermekeik fogmosási adatai alapján személyre szabott fogmosási információkat kaphatnak (a továbbiakban „Szolgáltatások”). Az Alkalmazás a Philips Sonicare for Kids Bluetooth-kapcsolattal csatlakozó fogkefenyél (a továbbiakban „Eszköz”) és/vagy az Alkalmazás által gyűjtött vagy kezelt személyes adatokat használja. A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya alatt az Ön személyes adatainak adatkezelője a Philips Oral Healthcare, LLC (címe: 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA) (a továbbiakban „Philips”, „mi”, illetve ezek ragozott alakjai és implicit formái). A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Alkalmazás és az Eszköz által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja adatvédelmi gyakorlatunk bemutatása Szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során, beleértve a gyűjtött adatok körét, az adatgyűjtés céljait és az adatok felhasználását, valamint az Önt megillető jogokat. Kérjük, olvassa el Cookie-kkal kapcsolatos közleményünket és a Használati feltételeinket is, amelyek Szolgáltatásaink Ön általi használatát szabályozzák.
A Philips Sonicare for Kids alkalmazás (a továbbiakban „Alkalmazás”) segítségével a szülők nyomon követhetik gyermekeik fogmosási szokásait, javíthatnak azokon, valamint gyermekeik fogmosási adatai alapján személyre szabott fogmosási információkat kaphatnak (a továbbiakban „Szolgáltatások”).
Az Alkalmazás a Philips Sonicare for Kids Bluetooth-kapcsolattal csatlakozó fogkefenyél (a továbbiakban „Eszköz”) és/vagy az Alkalmazás által gyűjtött vagy kezelt személyes adatokat használja. A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya alatt az Ön személyes adatainak adatkezelője a Philips Oral Healthcare, LLC (címe: 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA) (a továbbiakban „Philips”, „mi”, illetve ezek ragozott alakjai és implicit formái).
A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Alkalmazás és az Eszköz által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja adatvédelmi gyakorlatunk bemutatása Szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során, beleértve a gyűjtött adatok körét, az adatgyűjtés céljait és az adatok felhasználását, valamint az Önt megillető jogokat.
Kérjük, olvassa el Cookie-kkal kapcsolatos közleményünket és a Használati feltételeinket is, amelyek Szolgáltatásaink Ön általi használatát szabályozzák.
Információkat és személyes adatokat fogadunk, illetve gyűjtünk Öntől az alább bemutatott módokon Szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során, ideértve az Alkalmazás elérését, letöltését és telepítését is.
Információkat és személyes adatokat fogadunk, illetve gyűjtünk Öntől az alább bemutatott módokon Szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során, ideértve az Alkalmazás elérését, letöltését és telepítését is.
Érzékeny elemzési adatok Amennyiben hozzájárul, elemzési adatokat gyűjtünk gyermeke fogmosási szokásairól és az Alkalmazás használatáról, beleértve a fogkefe típusát (hagyományos, elektromos vagy Sonicare), a fogkefenyél adatait (modellszám, sorozatszám, firmware-verzió, gyártó), a fogmosás időtartamát, a fogmosás kezdő időpontját és intenzitását (a továbbiakban „Fogmosási adatok”). A Fogmosási adatokat elemzési célok érdekében használjuk fel és/vagy összesítjük, hogy továbbfejlesszük az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat, ideérte gyermeke általános Alkalmazáshasználati élményének javítását, az Alkalmazás játékainak és grafikáinak továbbfejlesztését, valamint az Eszköz teljesítményének javítását is. A Philips minden esetben biztosítja, hogy a Fogmosási adatok kezelése a megfelelő adatvédelmi biztosítékok mellett történjen. A Philips többek között véletlen azonosítót rendel a Fogmosási adatokhoz, és a Fogmosási adatokhoz kapcsolódó IP-címet tárolás előtt egy általános IP-címre cseréli le. Bármilyen érzékeny személyes adat gyűjtése előtt erről tájékoztatni fogjuk Önt, és kifejezett hozzájárulását kérjük az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően. Arra kérjük, hogy a fentieken kívül semmilyen más érzékeny személyes adatot (ilyen adat például a TAJ-szám, a faji vagy etnikai származás, a politikai vélemény, a vallási, világnézeti vagy egyéb meggyőződés, az egészségi állapot, a szexuális irányultság vagy nemi identitás, a biometrikus vagy genetikai adatok, a szakszervezeti tagság vagy az esetleges büntetett előélet) ne osszon meg velünk, sem az Alkalmazáson keresztül, sem egyéb módon. Amennyiben nem járul hozzá, a Philips semmilyen módon nem kezeli a Fogmosási adatokat. Ebben az esetben a Fogmosási adatokat az Alkalmazás az Ön mobileszközén tárolja, ahol a Philips azokhoz nem férhet hozzá. Ezeket az adatokat Ön tarthatja ellenőrzése alatt. Ha törli gyermeke profilját és/vagy az Alkalmazást, a Fogmosási adatok törlődnek a mobileszközéről.
Érzékeny elemzési adatok
Amennyiben hozzájárul, elemzési adatokat gyűjtünk gyermeke fogmosási szokásairól és az Alkalmazás használatáról, beleértve a fogkefe típusát (hagyományos, elektromos vagy Sonicare), a fogkefenyél adatait (modellszám, sorozatszám, firmware-verzió, gyártó), a fogmosás időtartamát, a fogmosás kezdő időpontját és intenzitását (a továbbiakban „Fogmosási adatok”). A Fogmosási adatokat elemzési célok érdekében használjuk fel és/vagy összesítjük, hogy továbbfejlesszük az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat, ideérte gyermeke általános Alkalmazáshasználati élményének javítását, az Alkalmazás játékainak és grafikáinak továbbfejlesztését, valamint az Eszköz teljesítményének javítását is. A Philips minden esetben biztosítja, hogy a Fogmosási adatok kezelése a megfelelő adatvédelmi biztosítékok mellett történjen. A Philips többek között véletlen azonosítót rendel a Fogmosási adatokhoz, és a Fogmosási adatokhoz kapcsolódó IP-címet tárolás előtt egy általános IP-címre cseréli le.
Bármilyen érzékeny személyes adat gyűjtése előtt erről tájékoztatni fogjuk Önt, és kifejezett hozzájárulását kérjük az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően. Arra kérjük, hogy a fentieken kívül semmilyen más érzékeny személyes adatot (ilyen adat például a TAJ-szám, a faji vagy etnikai származás, a politikai vélemény, a vallási, világnézeti vagy egyéb meggyőződés, az egészségi állapot, a szexuális irányultság vagy nemi identitás, a biometrikus vagy genetikai adatok, a szakszervezeti tagság vagy az esetleges büntetett előélet) ne osszon meg velünk, sem az Alkalmazáson keresztül, sem egyéb módon.
Amennyiben nem járul hozzá, a Philips semmilyen módon nem kezeli a Fogmosási adatokat. Ebben az esetben a Fogmosási adatokat az Alkalmazás az Ön mobileszközén tárolja, ahol a Philips azokhoz nem férhet hozzá. Ezeket az adatokat Ön tarthatja ellenőrzése alatt. Ha törli gyermeke profilját és/vagy az Alkalmazást, a Fogmosási adatok törlődnek a mobileszközéről.
Fiókadatok Az Alkalmazás Szülői vezérlőpultjának eléréséhez létre kell hoznia egy fiókot. Erre a célra használhatja MyPhilips-fiókját, vagy bejelentkezhet közösségimédia-profiljával, ideértve Apple-fiókját is. Fiókadatait fiókja létrehozásához és kezeléséhez használjuk. Miközben létrehozza gyermeke profilját, megadhatja gyermeke nevét, és profilképet tölthet fel/készíthet. A Philips azonban ezeket az adatokat semmilyen módon nem kezeli. Az adatokat az Alkalmazás az Ön mobileszközén tárolja, ahol a Philips nem férhet hozzájuk. Ezeket az adatokat Ön tarthatja ellenőrzése alatt. Ha törli gyermeke profilját és/vagy az Alkalmazást, az adatok törlődnek a mobileszközéről.
Fiókadatok
Az Alkalmazás Szülői vezérlőpultjának eléréséhez létre kell hoznia egy fiókot. Erre a célra használhatja MyPhilips-fiókját, vagy bejelentkezhet közösségimédia-profiljával, ideértve Apple-fiókját is. Fiókadatait fiókja létrehozásához és kezeléséhez használjuk.
Miközben létrehozza gyermeke profilját, megadhatja gyermeke nevét, és profilképet tölthet fel/készíthet. A Philips azonban ezeket az adatokat semmilyen módon nem kezeli. Az adatokat az Alkalmazás az Ön mobileszközén tárolja, ahol a Philips nem férhet hozzájuk. Ezeket az adatokat Ön tarthatja ellenőrzése alatt. Ha törli gyermeke profilját és/vagy az Alkalmazást, az adatok törlődnek a mobileszközéről.
Cookie-k Cookie-kat, jelzőket vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban „Cookie-k”) használunk Szolgáltatásaink működtetéséhez, elérhetővé tételéhez, továbbfejlesztéséhez, testreszabásához, valamint működésük jobb megértéséhez. A Cookie-k lehetővé teszik az Ön mobileszközének felismerését és információk és személyes adatok (többek között az Ön egyedi eszközazonosítója, mobileszközének IP-címe, mobil operációs rendszerének és használt böngészőjének típusa, munkamenet- és használati adatok, szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítményadatok, vagyis az Alkalmazás Ön általi használatára vonatkozó adatok) gyűjtését. Ezeket az adatokat arra is felhasználjuk, hogy országspecifikus tartalmat (ideértve az Ön helyi nyelvén megjelenő információkat is) jelenítsünk meg az Ön számára. Az Ön hozzájárulását fogjuk kérni, mielőtt elemzési célokra Cookie-kat használnák.
Cookie-k
Cookie-kat, jelzőket vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban „Cookie-k”) használunk Szolgáltatásaink működtetéséhez, elérhetővé tételéhez, továbbfejlesztéséhez, testreszabásához, valamint működésük jobb megértéséhez. A Cookie-k lehetővé teszik az Ön mobileszközének felismerését és információk és személyes adatok (többek között az Ön egyedi eszközazonosítója, mobileszközének IP-címe, mobil operációs rendszerének és használt böngészőjének típusa, munkamenet- és használati adatok, szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítményadatok, vagyis az Alkalmazás Ön általi használatára vonatkozó adatok) gyűjtését. Ezeket az adatokat arra is felhasználjuk, hogy országspecifikus tartalmat (ideértve az Ön helyi nyelvén megjelenő információkat is) jelenítsünk meg az Ön számára.
Az Ön hozzájárulását fogjuk kérni, mielőtt elemzési célokra Cookie-kat használnák.
Értékelő és véleménykifejező adatok Ha véleményezi vagy értékeli az alkalmazásáruházakban található Alkalmazást, akkor az ilyen adatokat kezelhetjük annak érdekében, hogy reagáljunk megjegyzéseire, illetve válaszoljunk kérdéseire, hogy megértsük az Alkalmazás használatával kapcsolatos érzéseit, hogy megismerjük általános benyomását az Alkalmazásról és a márkánkról, és hogy ezeket az információkat felhasználjuk az Alkalmazás továbbfejlesztésére. Mi csak azokat az alkalmazásáruházbeli felhasználóneveket, értékeléseket, megjegyzéseket és egyéb részletet láthatjuk, amelyeket Ön megoszt velünk, vagy amelyeket nyilvánosan elérhetővé tesz. Kivéve, ha ezt Ön kéri, az ilyen információkat nem kapcsoljuk hozzá az Ön fiókhitelesítési adataihoz, sem pedig az Önre vonatkozóan általunk tárolt más adatokhoz. Amikor segítséget kér ügyfélszolgálatunktól, adatait felhasználhatjuk esetének utánkövetéséhez és ahhoz, hogy végigvezessük Önt az ügyféltámogatási folyamaton, az alább található, Ügyféltámogatási adatok című szakaszban foglaltaknak megfelelően. Az értékelő és véleménykifejező adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.
Értékelő és véleménykifejező adatok
Ha véleményezi vagy értékeli az alkalmazásáruházakban található Alkalmazást, akkor az ilyen adatokat kezelhetjük annak érdekében, hogy reagáljunk megjegyzéseire, illetve válaszoljunk kérdéseire, hogy megértsük az Alkalmazás használatával kapcsolatos érzéseit, hogy megismerjük általános benyomását az Alkalmazásról és a márkánkról, és hogy ezeket az információkat felhasználjuk az Alkalmazás továbbfejlesztésére. Mi csak azokat az alkalmazásáruházbeli felhasználóneveket, értékeléseket, megjegyzéseket és egyéb részletet láthatjuk, amelyeket Ön megoszt velünk, vagy amelyeket nyilvánosan elérhetővé tesz. Kivéve, ha ezt Ön kéri, az ilyen információkat nem kapcsoljuk hozzá az Ön fiókhitelesítési adataihoz, sem pedig az Önre vonatkozóan általunk tárolt más adatokhoz. Amikor segítséget kér ügyfélszolgálatunktól, adatait felhasználhatjuk esetének utánkövetéséhez és ahhoz, hogy végigvezessük Önt az ügyféltámogatási folyamaton, az alább található, Ügyféltámogatási adatok című szakaszban foglaltaknak megfelelően. Az értékelő és véleménykifejező adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.
Ügyféltámogatási adatok Ha ügyféltámogatást kíván igénybe venni, kérhetünk adatokat Szolgáltatásaink Ön általi használatáról, ideértve többek között a Philips vállalattal való interakcióit és az Ön elérhetőségeit is, hogy nyújtani tudjuk a kért támogatást. Szolgáltatásaink működtetésébe és elérhetővé tételébe beletartozik az ügyféltámogatás, valamint Szolgáltatásaink továbbfejlesztése, kijavítása és testre szabása is. Adatait az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel megválaszolására is felhasználjuk. Ügyféltámogatási adatainak kezelését a köztünk fennálló szerződés teljesítéséhez szükségesnek és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján jogszerűnek tekintjük. Bizonyos esetekben az Ön ügyféltámogatási adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.
Ügyféltámogatási adatok
Ha ügyféltámogatást kíván igénybe venni, kérhetünk adatokat Szolgáltatásaink Ön általi használatáról, ideértve többek között a Philips vállalattal való interakcióit és az Ön elérhetőségeit is, hogy nyújtani tudjuk a kért támogatást. Szolgáltatásaink működtetésébe és elérhetővé tételébe beletartozik az ügyféltámogatás, valamint Szolgáltatásaink továbbfejlesztése, kijavítása és testre szabása is. Adatait az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel megválaszolására is felhasználjuk.
Ügyféltámogatási adatainak kezelését a köztünk fennálló szerződés teljesítéséhez szükségesnek és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján jogszerűnek tekintjük. Bizonyos esetekben az Ön ügyféltámogatási adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.
Kombinált adatok Gyűjtött személyes adatait (többek között a Fiókadatokat és a Cookie-kat) kombinálhatjuk az interakciói során és a Philips más digitális csatornáin (pl. közösségi média, webhelyek, e-mail, alkalmazások és kapcsolódó termékek) keresztül Önről gyűjtött adatokkal, így többek között az IP-címével, Cookie-kal, mobileszközének adataival, az Ön által a webhelyeken/szolgáltatásokban végzett műveletekkel, a helyadatokkal és a felkeresett weboldalakkal. Kombinált adatait az Alkalmazás, az Eszköz(ök) és a Szolgáltatások tartalmának, funkcióinak és használhatóságának továbbfejlesztéséhez, valamint új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez használjuk fel. Ebben az esetben Kombinált adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. Bármilyen érzékeny személyes adat jelen szakaszban említett célú kezelése előtt erről tájékoztatni fogjuk Önt, és kifejezett hozzájárulását kérjük az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának, illetve a 13 709/2018 számú brazil szövetségi törvénynek, azaz a brazil általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően. A Kombinált adatok körébe nem tartoznak bele az Ön gyermekére vonatkozó személyes adatok. Ha Ön hozzájárul a Philips olyan termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről vagy promócióiról szóló marketingüzenetek fogadásához, amelyek az Ön preferenciái és online viselkedése alapján relevánsak lehetnek az Ön számára, akkor marketing- és promóciós célú kommunikációval kereshetjük meg Önt e-mailben, telefonon vagy egyéb digitális csatornákon, például mobilalkalmazásokon vagy közösségi médián keresztül. A preferenciái és viselkedése alapján leginkább releváns kommunikáció meghatározásához Kombinált adatait is elemezhetjük személyre szabott élmény biztosítása érdekében. Promóciós célú kommunikációs megkeresések küldése előtt ehhez az Ön hozzájárulását kérjük.
Kombinált adatok
Gyűjtött személyes adatait (többek között a Fiókadatokat és a Cookie-kat) kombinálhatjuk az interakciói során és a Philips más digitális csatornáin (pl. közösségi média, webhelyek, e-mail, alkalmazások és kapcsolódó termékek) keresztül Önről gyűjtött adatokkal, így többek között az IP-címével, Cookie-kal, mobileszközének adataival, az Ön által a webhelyeken/szolgáltatásokban végzett műveletekkel, a helyadatokkal és a felkeresett weboldalakkal.
Kombinált adatait az Alkalmazás, az Eszköz(ök) és a Szolgáltatások tartalmának, funkcióinak és használhatóságának továbbfejlesztéséhez, valamint új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez használjuk fel. Ebben az esetben Kombinált adatainak kezelését úgy tekintjük, hogy annak alapját a Philips jogos érdekei képezik, és az ilyen adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. Bármilyen érzékeny személyes adat jelen szakaszban említett célú kezelése előtt erről tájékoztatni fogjuk Önt, és kifejezett hozzájárulását kérjük az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának, illetve a 13 709/2018 számú brazil szövetségi törvénynek, azaz a brazil általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően. A Kombinált adatok körébe nem tartoznak bele az Ön gyermekére vonatkozó személyes adatok.
Ha Ön hozzájárul a Philips olyan termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről vagy promócióiról szóló marketingüzenetek fogadásához, amelyek az Ön preferenciái és online viselkedése alapján relevánsak lehetnek az Ön számára, akkor marketing- és promóciós célú kommunikációval kereshetjük meg Önt e-mailben, telefonon vagy egyéb digitális csatornákon, például mobilalkalmazásokon vagy közösségi médián keresztül. A preferenciái és viselkedése alapján leginkább releváns kommunikáció meghatározásához Kombinált adatait is elemezhetjük személyre szabott élmény biztosítása érdekében. Promóciós célú kommunikációs megkeresések küldése előtt ehhez az Ön hozzájárulását kérjük.
Engedélyek Az Alkalmazás engedélyt kérhet Öntől arra, hogy elérje az Ön mobileszközének tárolóhelyeit, érzékelőit vagy egyéb funkcióit (pl. fényképek, fényképezőgép, Wi-Fi, helymeghatározás vagy Bluetooth). Csak akkor van szükségünk hozzáférésre, amikor az feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az alábbiak szerint nyújtani tudjuk a Szolgáltatásokat.
Engedélyek
Az Alkalmazás engedélyt kérhet Öntől arra, hogy elérje az Ön mobileszközének tárolóhelyeit, érzékelőit vagy egyéb funkcióit (pl. fényképek, fényképezőgép, Wi-Fi, helymeghatározás vagy Bluetooth). Csak akkor van szükségünk hozzáférésre, amikor az feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az alábbiak szerint nyújtani tudjuk a Szolgáltatásokat.
A Philips a jelen Adatvédelmi tájékoztatónak és/vagy az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megoszthatja az Ön személyes adatait külső szolgáltatóival, üzleti partnereivel és más harmadik felekkel.
A Philips a jelen Adatvédelmi tájékoztatónak és/vagy az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megoszthatja az Ön személyes adatait külső szolgáltatóival, üzleti partnereivel és más harmadik felekkel.
Szolgáltatók Szolgáltatásaink működtetéséhez, elérhetővé tételéhez, továbbfejlesztéséhez, testreszabásához, támogatásához, marketingjéhez, valamint működésének jobb megértéséhez külső szolgáltatók segítségét is igénybe vesszük. Személyes adatait a következő szolgáltatóinkkal oszthatjuk meg: Ezek a szolgáltatók az Alkalmazás működtetéséhez vagy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárhelyet, tranzakciós szolgáltatásokat és/vagy kapcsolódó technológiákat biztosítják számunkra. Ezek a szolgáltatók az Alkalmazás elemzéséhez szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárhelyet és/vagy kapcsolódó technológiákat biztosítják számunkra. A Philips elvárja, hogy szolgáltatói ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak az Ön személyes adatainak, mint amilyet mi biztosítunk. Szolgáltatóinktól elvárjuk, hogy csak a mi utasításaink alapján és csak a fent megnevezett célokból kezeljék a személyes adatokat, hogy csak a szolgáltatásuk nyújtásához feltétlenül szükséges mennyiségű személyes adathoz férjenek hozzá, és hogy gondoskodjanak a személyes adatok biztonságáról. Egyéb harmadik felek A Philips olyan harmadik felekkel is együttműködhet, akik saját érdekükben kezelik az Ön személyes adatait. Ha a Philips olyan harmadik felekkel is megosztja az Ön személyes adatait, akik azokat saját érdekükben használják fel, akkor a Philips erről előzetesen, még az Ön személyes adatainak megosztása előtt tájékoztatni fogja Önt, és/vagy hozzájárulását fogja kérni, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Ilyen esetekben az adott harmadik fél adatkezelési gyakorlatáról (ideértve az általa gyűjtött személyes adatok körét, továbbá az adatok felhasználását, kezelését és védelmét is) annak adatvédelmi tájékoztatójából tájékozódhat. Előfordulhat, hogy a Philips valamely üzletágát/leányvállalatát részben vagy egészben más cégnek értékesíti. Ilyen tulajdonjog-átruházás esetén az Ön adott üzletághoz/leányvállalathoz közvetlenül kapcsolódóan kezelt személyes adatai is a vásárló vállalat birtokába kerülhetnek. A Philips a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott minden jogát és kötelezettségét szabadon átruházhatja bármely társvállalatára például felvásárlás, cégegyesülés, átszervezés, eszközeladás, törvényi szabályozás vagy egyéb ok fennforgása esetén, és ilyenkor az Ön személyes adatait is átadhatjuk társvállalatainknak, jogutódainknak vagy az új tulajdonosnak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha Android rendszeren jelentkezik be Facebook közösségimédia-fiókján keresztül, azzal engedélyezi, hogy a Facebook a Facebook SDK-n keresztül gyűjtse a következő adatokat: A Facebook gyűjthet még az SDK Ön általi használatára vonatkozó elemzési adatokat és az Ön által használt Alkalmazás nevére vonatkozó információt, gyűjtheti továbbá a bejelentkezés Ön általi hitelesítésének dátumát és az Ön bejelentkezéséhez társított URL-eket. Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Facebook miként használja az Ön adatait, olvassa el a Facebook Adatkezelési szabályzatát. Tájékoztatjuk, hogy a Facebookon keresztül történő bejelentkezés igénybevétele egyáltalán nem kötelező, mindig lehetősége lesz MyPhilips-fiókjával bejelentkezni. Határokon átnyúló adattovábbítás Személyes adatait tárolhatjuk és kezelhetjük bármely olyan országban, ahol vannak saját létesítményeink vagy szolgáltató partnereink, és a Szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik adatainak más országokba való továbbításába (amely országokban esetleg mások az adatvédelmi szabályok, mint az Ön országában). Bizonyos körülmények között ezeknek az országoknak a bíróságai, bűnüldöző szervei, szabályozó hatóságai vagy rendvédelmi szervei jogosulttá válhatnak az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa, személyes adatait továbbíthatjuk társvállalatainknak vagy szolgáltató partnereinknek olyan EGT-n kívüli országokba, amelyeket az Európai Bizottság az EGT normái szerinti megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak minősített; az ilyen országok teljes listáját lásd itt (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT-ből olyan országokba irányuló adattovábbításoknál, amelyeket az Európai Bizottság nem minősített megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak (ilyen például az Egyesült Államok is), megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk az adatok védelmét, például Kötelező erejű vállalati szabályok az ügyfelek, szállítók és üzleti partnerek adatainak kezelésére szabályzatunkkal és/vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek kikötésével. Ezeket a rendelkezéseket letöltheti a fenti hivatkozásra kattintva, vagy itt kérheti elküldésüket. Mennyi ideig őrizzük meg adatait? Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig azok megőrzése szükséges vagy megengedett az eredeti adatgyűjtés céljai teljesítésének érdekében. Az adatmegőrzési időtartam meghatározásának általános elvei: (i) az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi használatának időtartama; (ii) az adatmegőrzésre esetleg vonatkozó jogszabályi kötelezettség; vagy (iii) ha az adatmegőrzés jogi okokból (például alkalmazandó korlátozó végzések, peres eljárások vagy szabályozó hatósági kivizsgálások miatt) indokolt.
Szolgáltatók
Szolgáltatásaink működtetéséhez, elérhetővé tételéhez, továbbfejlesztéséhez, testreszabásához, támogatásához, marketingjéhez, valamint működésének jobb megértéséhez külső szolgáltatók segítségét is igénybe vesszük.
Személyes adatait a következő szolgáltatóinkkal oszthatjuk meg:
Ezek a szolgáltatók az Alkalmazás működtetéséhez vagy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárhelyet, tranzakciós szolgáltatásokat és/vagy kapcsolódó technológiákat biztosítják számunkra.
Ezek a szolgáltatók az Alkalmazás elemzéséhez szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárhelyet és/vagy kapcsolódó technológiákat biztosítják számunkra.
A Philips elvárja, hogy szolgáltatói ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak az Ön személyes adatainak, mint amilyet mi biztosítunk. Szolgáltatóinktól elvárjuk, hogy csak a mi utasításaink alapján és csak a fent megnevezett célokból kezeljék a személyes adatokat, hogy csak a szolgáltatásuk nyújtásához feltétlenül szükséges mennyiségű személyes adathoz férjenek hozzá, és hogy gondoskodjanak a személyes adatok biztonságáról.
Egyéb harmadik felek
A Philips olyan harmadik felekkel is együttműködhet, akik saját érdekükben kezelik az Ön személyes adatait. Ha a Philips olyan harmadik felekkel is megosztja az Ön személyes adatait, akik azokat saját érdekükben használják fel, akkor a Philips erről előzetesen, még az Ön személyes adatainak megosztása előtt tájékoztatni fogja Önt, és/vagy hozzájárulását fogja kérni, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Ilyen esetekben az adott harmadik fél adatkezelési gyakorlatáról (ideértve az általa gyűjtött személyes adatok körét, továbbá az adatok felhasználását, kezelését és védelmét is) annak adatvédelmi tájékoztatójából tájékozódhat.
Előfordulhat, hogy a Philips valamely üzletágát/leányvállalatát részben vagy egészben más cégnek értékesíti. Ilyen tulajdonjog-átruházás esetén az Ön adott üzletághoz/leányvállalathoz közvetlenül kapcsolódóan kezelt személyes adatai is a vásárló vállalat birtokába kerülhetnek. A Philips a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott minden jogát és kötelezettségét szabadon átruházhatja bármely társvállalatára például felvásárlás, cégegyesülés, átszervezés, eszközeladás, törvényi szabályozás vagy egyéb ok fennforgása esetén, és ilyenkor az Ön személyes adatait is átadhatjuk társvállalatainknak, jogutódainknak vagy az új tulajdonosnak.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha Android rendszeren jelentkezik be Facebook közösségimédia-fiókján keresztül, azzal engedélyezi, hogy a Facebook a Facebook SDK-n keresztül gyűjtse a következő adatokat:
A Facebook gyűjthet még az SDK Ön általi használatára vonatkozó elemzési adatokat és az Ön által használt Alkalmazás nevére vonatkozó információt, gyűjtheti továbbá a bejelentkezés Ön általi hitelesítésének dátumát és az Ön bejelentkezéséhez társított URL-eket. Ha részletesebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Facebook miként használja az Ön adatait, olvassa el a Facebook Adatkezelési szabályzatát. Tájékoztatjuk, hogy a Facebookon keresztül történő bejelentkezés igénybevétele egyáltalán nem kötelező, mindig lehetősége lesz MyPhilips-fiókjával bejelentkezni.
Határokon átnyúló adattovábbítás
Személyes adatait tárolhatjuk és kezelhetjük bármely olyan országban, ahol vannak saját létesítményeink vagy szolgáltató partnereink, és a Szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik adatainak más országokba való továbbításába (amely országokban esetleg mások az adatvédelmi szabályok, mint az Ön országában). Bizonyos körülmények között ezeknek az országoknak a bíróságai, bűnüldöző szervei, szabályozó hatóságai vagy rendvédelmi szervei jogosulttá válhatnak az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre.
Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa, személyes adatait továbbíthatjuk társvállalatainknak vagy szolgáltató partnereinknek olyan EGT-n kívüli országokba, amelyeket az Európai Bizottság az EGT normái szerinti megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak minősített; az ilyen országok teljes listáját lásd itt (https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT-ből olyan országokba irányuló adattovábbításoknál, amelyeket az Európai Bizottság nem minősített megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak (ilyen például az Egyesült Államok is), megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk az adatok védelmét, például Kötelező erejű vállalati szabályok az ügyfelek, szállítók és üzleti partnerek adatainak kezelésére szabályzatunkkal és/vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek kikötésével. Ezeket a rendelkezéseket letöltheti a fenti hivatkozásra kattintva, vagy itt kérheti elküldésüket.
Mennyi ideig őrizzük meg adatait?
Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig azok megőrzése szükséges vagy megengedett az eredeti adatgyűjtés céljai teljesítésének érdekében. Az adatmegőrzési időtartam meghatározásának általános elvei: (i) az Alkalmazás és a Szolgáltatások Ön általi használatának időtartama; (ii) az adatmegőrzésre esetleg vonatkozó jogszabályi kötelezettség; vagy (iii) ha az adatmegőrzés jogi okokból (például alkalmazandó korlátozó végzések, peres eljárások vagy szabályozó hatósági kivizsgálások miatt) indokolt.
Az Ön jogai és lehetőségei Itt kapcsolatba léphet velünk, és kérheti korábban megadott személyes adatainak elérését, helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását vagy tiltását, továbbá (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok biztosítják Önnek az adathordozhatósághoz való jogot) kérheti tárolt személyes adatait más vállalatnak továbbítható digitális formátumban. Kérését az alkalmazandó jogszabályok betartásával válaszoljuk meg. Kérésében jelezze egyértelműen, hogy mely tárolt személyes adatait szeretné elérni, helyesbíteni vagy töröltetni, illetve kezelésüket korlátozni vagy megtiltani. Az Ön biztonsága érdekében csak azokat a kéréseket teljesítjük, amelyek az Ön kérés elküldéséhez használt fiókjához, e-mail-címéhez vagy egyéb fiókadataihoz kapcsolódó személyes adatokra vonatkoznak, továbbá kérésének teljesítése előtt kérhetjük Önt személyazonosságának igazolására is. Az ilyen kéréseket a legkorábbi észszerű határidőn belül igyekszünk teljesíteni. Ha az Ön személyes adatai gyűjtésének és/vagy kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ugyanakkor ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha az Ön személyes adatai Szolgáltatások nyújtása céljából történő kezelése egy szerződés végrehajtásán alapul, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk nyújtani a Szolgáltatásokat az Ön számára, ha nem kapjuk meg az Ön adatait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha él ezekkel a jogaival és lehetőségeivel, akkor előfordulhat, hogy nem fogja többé tudni használni Szolgáltatásainkat vagy azok bizonyos részeit. Ha jogszabályi kötelezettségünk kezelni az Ön személyes adatait (ideértve azt is, amikor azért fordul hozzánk, hogy éljen valamelyik jogával), akkor úgy tekintjük, hogy az adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint.
Az Ön jogai és lehetőségei
Itt kapcsolatba léphet velünk, és kérheti korábban megadott személyes adatainak elérését, helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását vagy tiltását, továbbá (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok biztosítják Önnek az adathordozhatósághoz való jogot) kérheti tárolt személyes adatait más vállalatnak továbbítható digitális formátumban. Kérését az alkalmazandó jogszabályok betartásával válaszoljuk meg.
Kérésében jelezze egyértelműen, hogy mely tárolt személyes adatait szeretné elérni, helyesbíteni vagy töröltetni, illetve kezelésüket korlátozni vagy megtiltani. Az Ön biztonsága érdekében csak azokat a kéréseket teljesítjük, amelyek az Ön kérés elküldéséhez használt fiókjához, e-mail-címéhez vagy egyéb fiókadataihoz kapcsolódó személyes adatokra vonatkoznak, továbbá kérésének teljesítése előtt kérhetjük Önt személyazonosságának igazolására is. Az ilyen kéréseket a legkorábbi észszerű határidőn belül igyekszünk teljesíteni.
Ha az Ön személyes adatai gyűjtésének és/vagy kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ugyanakkor ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha az Ön személyes adatai Szolgáltatások nyújtása céljából történő kezelése egy szerződés végrehajtásán alapul, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk nyújtani a Szolgáltatásokat az Ön számára, ha nem kapjuk meg az Ön adatait.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha él ezekkel a jogaival és lehetőségeivel, akkor előfordulhat, hogy nem fogja többé tudni használni Szolgáltatásainkat vagy azok bizonyos részeit.
Ha jogszabályi kötelezettségünk kezelni az Ön személyes adatait (ideértve azt is, amikor azért fordul hozzánk, hogy éljen valamelyik jogával), akkor úgy tekintjük, hogy az adatkezelés jogszerű az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint.
Hogyan védjük személyes adatait? Komolyan vesszük az Ön által a Philips részére átadott személyes adatainak megóvását a véletlen vagy jogosulatlan módosítás, elvesztés, használat, kiadás és hozzáférés ellen. A Philips különféle biztonságtechnológiákkal, technikai és szervezési intézkedésekkel védi az Ön adatait. Ilyenek többek között a hozzáférés-szabályozások, a tűzfalak és a biztonsági protokollok.
Hogyan védjük személyes adatait?
Komolyan vesszük az Ön által a Philips részére átadott személyes adatainak megóvását a véletlen vagy jogosulatlan módosítás, elvesztés, használat, kiadás és hozzáférés ellen. A Philips különféle biztonságtechnológiákkal, technikai és szervezési intézkedésekkel védi az Ön adatait. Ilyenek többek között a hozzáférés-szabályozások, a tűzfalak és a biztonsági protokollok.
Kiegészítő információk szülők számára A Philips betartja azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek a szülő vagy a gondviselő engedélyéhez kötik a gyermekek személyes adatainak gyűjtését, felhasználását és továbbítását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme mellett, és minden szülőt és gondviselőt arra biztatunk, hogy vállaljon aktív szerepet gyermeke online tevékenységeiben és érdeklődéseiben. Ha egy szülő vagy gondviselő arról értesül, hogy gyermeke a beleegyezése nélkül adta meg nekünk személyes adatait, kérjük, itt vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkra jut, hogy egy gyermek személyes adatai kerültek a birtokunkba, törölni fogjuk ezeket az adatokat.
Kiegészítő információk szülők számára
A Philips betartja azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek a szülő vagy a gondviselő engedélyéhez kötik a gyermekek személyes adatainak gyűjtését, felhasználását és továbbítását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme mellett, és minden szülőt és gondviselőt arra biztatunk, hogy vállaljon aktív szerepet gyermeke online tevékenységeiben és érdeklődéseiben.
Ha egy szülő vagy gondviselő arról értesül, hogy gyermeke a beleegyezése nélkül adta meg nekünk személyes adatait, kérjük, itt vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkra jut, hogy egy gyermek személyes adatai kerültek a birtokunkba, törölni fogjuk ezeket az adatokat.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításai Szolgáltatásaink időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ezért fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató időnkénti módosítására vagy kiegészítésére. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén frissítjük az Adatvédelmi tájékoztató elején szereplő dátumot. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verzióját. Az új Adatvédelmi tájékoztató a közzétételét követően azonnal hatályba lép. Ha Ön nem fogadja el a módosított Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, módosíthatja beállításait, vagy felhagyhat Szolgáltatásaink használatával. Azzal, hogy a módosítások hatályba lépése után Ön továbbra is eléri vagy használja Szolgáltatásainkat, Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a módosított Adatvédelmi tájékoztatót.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításai
Szolgáltatásaink időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ezért fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató időnkénti módosítására vagy kiegészítésére. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén frissítjük az Adatvédelmi tájékoztató elején szereplő dátumot.
Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verzióját.
Az új Adatvédelmi tájékoztató a közzétételét követően azonnal hatályba lép. Ha Ön nem fogadja el a módosított Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, módosíthatja beállításait, vagy felhagyhat Szolgáltatásaink használatával. Azzal, hogy a módosítások hatályba lépése után Ön továbbra is eléri vagy használja Szolgáltatásainkat, Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a módosított Adatvédelmi tájékoztatót.
Kapcsolat Az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 27. cikke tekintetében képviseletünket az Európai Unióban a Philips International B.V. (címe: High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Hollandia) látja el. Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval vagy személyes adatainak Philips általi felhasználásával kapcsolatban, itt fordulhat hozzánk (és adatvédelmi tisztviselőnkhöz). Joga van továbbá arra is, hogy panaszt nyújtson be az Ön országában/régiójában illetékes felügyeleti hatósághoz.
Kapcsolat
Az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete 27. cikke tekintetében képviseletünket az Európai Unióban a Philips International B.V. (címe: High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Hollandia) látja el.
Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval vagy személyes adatainak Philips általi felhasználásával kapcsolatban, itt fordulhat hozzánk (és adatvédelmi tisztviselőnkhöz). Joga van továbbá arra is, hogy panaszt nyújtson be az Ön országában/régiójában illetékes felügyeleti hatósághoz.
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