Ügyféltámogatás

Ha ügyféltámogatást kíván igénybe venni, kérhetünk adatokat a Szolgáltatás Ön általi használatáról, ideértve többek között a Philips vállalattal való kapcsolatfelvétel során az Ön elérhetőségeit is. Szolgáltatásaink működtetésén és elérhetővé tételén kívül az ügyféltámogatás keretében is törekszünk Szolgáltatásaink fejlesztésére, kijavítására és testre szabására. Adatait az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel megválaszolására is felhasználjuk.



Ügyfél-támogatási adatainak kezelését a köztünk fennálló szerződés jogszerű teljesítéséhez szükségesnek tekintjük a 2016/679 EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.