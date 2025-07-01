Philips támogatás A Philips Avent termékem BPA- és BPS-mentes?

Igen, a Philips Avent termékek minden olyan része, amely élelmiszerrel érintkezik, 100%-ban BPA- és BPS-mentes. Ezt a biztonsági előírásoknak való teljes körű megfeleléssel, véletlenszerű vizsgálatokkal és egyéb minőség-ellenőrzésekkel igazoljuk.