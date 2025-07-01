A Philips Avent termékem BPA- és BPS-mentes?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Igen, a Philips Avent termékek minden olyan része, amely élelmiszerrel érintkezik, 100%-ban BPA- és BPS-mentes. Ezt a biztonsági előírásoknak való teljes körű megfeleléssel, véletlenszerű vizsgálatokkal és egyéb minőség-ellenőrzésekkel igazoljuk.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCF094/02 , SCF349/47 , SCF091/42 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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