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Kicserélhetem a Sonicare fogkefém akkumulátorát?

Ha Sonicare fogkeféje nem kapcsolódik be, az akkumulátor cseréje valószínűleg nem oldja meg a problémát. Cserekészülék igényléséhez online garanciakérelmet nyújthat be ezen az oldalon, vagy kapcsolatba léphet velünk ezen az oldalon.  Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.

A beépített újratölthető akkumulátor ártalmatlanítás céljából eltávolítható. Az akkumulátor eltávolítására vonatkozó utasításokat ezen az oldalon, a Használati útmutatók és dokumentumok című rész alatt találja. Ha nem jártas az elektronikai eszközök szétszerelésében, javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez a helyi elektronikai újrahasznosító vállalatnál vagy javítóműhelyben.

Nem javasoljuk, hogy az akkumulátort saját maga cserélje ki, mert ez növelheti a tűzveszélyt vagy más potenciális biztonsági kockázatot.

Megjegyzés: A fogkefe felnyitása érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciát.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX6600/41, HX6600/42, HX6500/23. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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