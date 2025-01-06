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Hogyan tölthetem a Sonicare fogkefémet?

Ha az alábbi utasítások nem segítenek, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy segíthessünk a cserekészülék beszerzésében. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik. 

Modelltől függően Philips Sonicare fogkeféjét különböző módon töltheti fel. Ügyeljen arra, hogy a fogkeféhez kapott eredeti töltőt használja. Nem minden Sonicare töltő kompatibilis más Sonicare fogkefével. Előfordulhat, hogy a töltő egy USB-A csatlakozóval rendelkezik, amelyhez fali adapter szükséges (nem tartozék).

Olvassa el az alábbi utasításokat a fogkefe töltésével kapcsolatban. 
  1. Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati aljzathoz.
  2. Helyezze a fogkefenyelet a töltőre.
  3. Az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd*, jelezve, hogy a fogkefe töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a villogás megszűnik. Ez akár 24 órát is igénybe vehet. 
A fogkefét két fogmosás között a csatlakoztatott töltőn is hagyhatja, mivel ez nem befolyásolja az akkumulátor élettartamát. 

*Megjegyzés: A DailyClean 1100 nem rendelkezik töltöttséget jelző jelzőfénnyel.
 

Sonicare hagyományos töltő

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX3792/12 , HX3603/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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