Milyen típusú vizet használhatok a Philips Aquatrio porszívómhoz?

A Philips AquaTrio vezeték nélküli 7000 Series nedves és száraz takarítókészülék ugyanolyan teljesítményt nyújt meleg, langyos, illetve hideg víz használata esetén. Legfeljebb 50 °C-os meleg vizet és nem habzó folyékony padlóápolószert használjon.



Ha csak desztillált vizet használ, a készülék nem fog megfelelően működni. Ha desztillált vizet szeretne használni, adjon hozzá egy kevés csapvizet vagy átlátszó (nem habzó) folyékony padlótisztítót. A porszívót úgy tervezték, hogy tökéletesen működjön csapvízzel.



Tippek és trükkök:

Töltsön meleg vizet a tisztavíztartályba. A víztartályba hideg vizet vagy legfeljebb 50 °C-os meleg vizet tölthet (lásd az A képet).

Töltsön folyékony padlóápolószert a tisztavíztartályba: Töltsön 15 ml Philips padlótisztítót a tisztavíztartályba (lásd a B képet). Töltse fel a tisztavíztartályt csapvízzel a MAX jelzésig.



Ajánlott az eredeti Philips padlótisztítót ( XV1792/01 ) alacsony habzású, vízoldható folyadékkal használni. Egyéb nem habzó folyékony padlótisztító használata esetén legfeljebb 15 ml-t töltsön a tisztavíz-tartályba (lásd az alábbi képet).

) alacsony habzású, vízoldható folyadékkal használni. Egyéb nem habzó folyékony padlótisztító használata esetén legfeljebb 15 ml-t töltsön a tisztavíz-tartályba (lásd az alábbi képet). A Philips csak a XV1792 Philips padlótisztítóval tesztelte a készüléket. Más tisztítószerek túlzott habképződést okozhatnak, ami csökkenti a teljesítményt, és a készülék meghibásodását okozhatja.

Tekintse meg az alábbi videónkat, amely lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell a víztartályt feltölteni.