Milyen típusú vizet használhatok a Philips Aquatrio porszívómhoz?
Ha tudni szeretné, hogy használhat-e meleg/desztillált vizet, illetve padlótisztítót Philips AquaTrio porszívótípusához, tekintse meg az alábbi képet, és olvassa el a cikkünkben található információkat.
A Philips AquaTrio vezeték nélküli 7000 Series nedves és száraz takarítókészülék ugyanolyan teljesítményt nyújt meleg, langyos, illetve hideg víz használata esetén. Legfeljebb 50 °C-os meleg vizet és nem habzó folyékony padlóápolószert használjon.
Ha csak desztillált vizet használ, a készülék nem fog megfelelően működni. Ha desztillált vizet szeretne használni, adjon hozzá egy kevés csapvizet vagy átlátszó (nem habzó) folyékony padlótisztítót. A porszívót úgy tervezték, hogy tökéletesen működjön csapvízzel.
Tippek és trükkök:
Töltsön meleg vizet a tisztavíztartályba. A víztartályba hideg vizet vagy legfeljebb 50 °C-os meleg vizet tölthet (lásd az A képet).
Töltsön folyékony padlóápolószert a tisztavíztartályba:
Töltsön 15 ml Philips padlótisztítót a tisztavíztartályba (lásd a B képet).
Töltse fel a tisztavíztartályt csapvízzel a MAX jelzésig.
Megjegyzés:
Ajánlott az eredeti Philips padlótisztítót (XV1792/01) alacsony habzású, vízoldható folyadékkal használni. Egyéb nem habzó folyékony padlótisztító használata esetén legfeljebb 15 ml-t töltsön a tisztavíz-tartályba (lásd az alábbi képet).
A Philips csak a XV1792 Philips padlótisztítóval tesztelte a készüléket. Más tisztítószerek túlzott habképződést okozhatnak, ami csökkenti a teljesítményt, és a készülék meghibásodását okozhatja.
Tekintse meg az alábbi videónkat, amely lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell a víztartályt feltölteni.
A Philips AquaTrio 9000 sorozatú nedves tisztítógéphez nem habzó folyékony padlótisztító, illetve legfeljebb 50 °C-os meleg víz használható. Az AquaTrio ugyanolyan teljesítményt nyújt meleg, langyos, illetve hideg víz használata esetén.
A nedves rúdporszívó nem működik megfelelően kizárólag desztillált víz használatával. Ha desztillált vizet szeretne használni, mindig adjon hozzá egy kevés csapvizet vagy átlátszó (nem habzó) folyékony padlótisztítót. A Philips AquaTrio vezeték nélküli készüléket úgy tervezték, hogy csapvízzel tökéletesen működjön. További tippekért és trükkökért olvasson tovább.
Folyékony padlótisztító betöltése a tisztavíz-tartályba Első lépésként töltsön be 10 ml Philips padlótisztítót a tisztavíz-tartályba. Ezután töltse fel a tisztavíz-tartályt csapvízzel a MAX jelzésig. Ajánlott az eredeti Philips padlótisztítót (XV1792/01) alacsony habzású, vízoldható folyadékkal használni. Egyéb nem habzó folyékony padlótisztító használata esetén legfeljebb 10 ml-t töltsön a tisztavíz-tartályba (lásd az a képet)
Megjegyzés: A Philips csak a XV1792 Philips padlótisztítóval tesztelte a készüléket. Más tisztítószerek túlzott habképződést okozhatnak, ami csökkenti a teljesítményt, és a készülék meghibásodását okozhatja.
Meleg víz betöltése a tisztavíz-tartályba Legfeljebb 50 °C-os meleg víz, illetve hideg víz tölthető a víztartályba (lásd a „b” képet)
A Philips AquaTrio Pro porszívóban folyékony padlótisztító és/vagy meleg víz használható. A készülék nem működik megfelelően kizárólag desztillált víz használatával. Ha desztillált vizet szeretne használni, mindig adjon hozzá egy kevés csapvizet vagy átlátszó folyékony padlótisztítót. A Philips AquaTrio Pro vezeték nélküli készüléket úgy tervezték, hogy csapvízzel tökéletesen működjön. Olvasson tovább a tippekért és trükkökért.
Folyékony padlótisztító betöltése a tisztavíz-tartályba Ha folyékony padlóápolószert szeretne használni, először töltse fel vízzel a tisztavíz-tartályt. Ezután adjon hozzá a palackon jelzett Philips padlótisztító folyadékból 10 ml-t. Ajánlott az eredeti Philips padlótisztítót (XV1792/01) alacsony habzású, vízoldható folyadékkal használni. Egyéb, a célra alkalmas folyékony padlótisztító használata esetén legfeljebb 5 ml-t töltsön a tisztavíz-tartályba.
Megjegyzés: A készülék károsodásának elkerülése érdekében soha ne tegyen a tisztavíz-tartályba olyan viaszt, ecetsavat (ecetet), vízkőmentesítő szert vagy padlóápoló szert, amely nem hígítható, vagy amely nem alkalmas az adott kemény padlóhoz. Alacsony habzású vagy nem habzó, kemény padlóhoz alkalmas padlóápolószert használjon.
Meleg víz betöltése a tisztavíz-tartályba Legfeljebb 50 °C-os meleg víz, illetve hideg víz tölthető a víztartályba (lásd a képet).
A Philips AquaTrio porszívóban folyékony padlótisztító és/vagy meleg víz használható. Mivel a készülék belsejében lévő víz nem melegszik fel, nem képződik vízkő a készülék belsejében. Ezért nem szükséges desztillált vizet használni. Ha azonban ilyen vizet szeretne használni, megteheti. Olvasson tovább a tippekért és trükkökért.
Folyékony padlótisztító betöltése a tisztavíz-tartályba Ha folyékony padlóápolószert szeretne használni, először töltse fel vízzel a tisztavíz-tartályt. Ezután adjon hozzá a palackon jelzett Philips padlótisztító folyadékból 10 ml-t. Ajánlott az eredeti Philips padlótisztítót (XV1792/01) alacsony habzású, vízoldható folyadékkal használni. Egyéb, a célra alkalmas folyékony padlótisztító használata esetén legfeljebb 5 ml-t töltsön a tisztavíz-tartályba (lásd a képet).
Megjegyzés: A készülék károsodásának elkerülése érdekében soha ne tegyen a tisztavíz-tartályba olyan viaszt, ecetsavat (ecetet), vízkőmentesítő szert vagy padlóápoló szert, amely nem hígítható, vagy amely nem alkalmas az adott kemény padlóhoz. Alacsony habzású vagy nem habzó, kemény padlóhoz alkalmas padlóápolószert használjon.
Meleg víz betöltése a tisztavíz-tartályba Legfeljebb 35 °C-os langyos víz, illetve hideg víz tölthető a víztartályba.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XW7110/01 , XW9383/01 , FC7070/01 .