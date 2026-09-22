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Milyen típusú vizet használhatok a Philips Aquatrio porszívómhoz?

Ha tudni szeretné, hogy használhat-e meleg/desztillált vizet, illetve padlótisztítót Philips AquaTrio porszívótípusához, tekintse meg az alábbi képet, és olvassa el a cikkünkben található információkat.

aquatrio típusok

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7070/01 .

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