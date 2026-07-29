Milyen típusú ételeket készíthetek a Philips Airfryer készülékben?

A Philips Airfryer készülékkel süthet, grillezhet, piríthat és még sok minden mást is tehet. A maximális kényelem érdekében fagyasztott ételeket is készíthet, és a már elkészített ételeket is újramelegítheti. Nézze meg az alábbi információkat további tudnivalókért:



Hús- és halételek: A csirke, a marha, a hal és a legtöbb egyéb étel, amelyet általában sütnek, grilleznek vagy pirítanak, ízletes lesz, ha a Philips Airfryer készülékben készítik el. A panírozott ételek is elkészíthetők a Philips Airfryer készülékben, ha a saját készítésű panírhoz adnak egy kevés olajat.



Zöldségek: Minden grillezhető zöldség (például cukkini, kukoricacső vagy paprika) elkészíthető a Philips Airfryer készülékben.



Fagyasztott élelmiszerek: A fagyasztott harapnivalók ugyanúgy elkészíthetők a Philips Airfryer készülékben. A fagyasztott hozzávalókat a készülékben történő elkészítés előtt nem szükséges kiolvasztani. A fagyasztott alapanyagok valamivel hosszabb elkészítési időt igényelnek, de ez nem befolyásolja az eredményt. A hőmérséklet-szabályozó segítségével kiválaszthatja az egyes hozzávalókhoz a legmegfelelőbb beállítást.



Sütött finomságok: A Philips Airfryer segítségével süteményeket, lepényeket, muffinokat, valamint kenyeret vagy házi készítésű pizzát készíthet.



Megjegyzés:

A ragukat vagy például a lasagnát, az Airfryer kosarához illeszkedő sütőedény használatával tudja elkészíteni.

A maradék, például pizzaszelet vagy zsemle, tökéletesen újramelegíthető, így ismét ropogóssá válik.