Hol található a Philips Airfryer készülék típus-/sorozatszáma?
A modell- és sorozatszám a Philips Airfryer alapkészülék alatt lévő matricán/matricákon található. További információkért és példákért olvassa el az alábbi cikket. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a kosár és/vagy a sütőedény ne essen ki, amikor fejjel lefelé fordítja a készüléket.
A modellszám (vagy a típusszám) a típusazonosító tábla matricájának bal felső sarkában található, és HD9xxx-szel kezdődik (vagy RI9xxx-szel a brazíliai termékek esetében). Az Airfryer készülékre vonatkozó információk kereséséhez használja a modellszámot a www.philips.com oldalon, a HomeID alkalmazásban, vagy további segítségért lépjen kapcsolatba velünk a www.philips.com/contact oldalon.
Az Airfryer sorozatszáma a gyártási dátumra vonatkozó információkat tartalmaz, és igen hasznos ha további segítségért kapcsolatba kell lépnie velünk.
A sorozatszám két különböző módon jelenik meg:
1. Négy számmal írható le. A gyártási év és hét (éé/hh) a matricára van nyomtatva vagy rá van bélyegezve, pl. 2041 az „A” képen.
2. Ha az Airfryer alján vonalkódmatrica található, a vonalkód alatti nyomtatott kód a sorozatszám. Számok és karakterek kombinációja, pl. 7C1A221213420052 a „B” képen:
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›