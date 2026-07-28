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Hol található a Philips Airfryer készülék típus-/sorozatszáma?

A modell- és sorozatszám a Philips Airfryer alapkészülék alatt lévő matricán/matricákon található. További információkért és példákért olvassa el az alábbi cikket. 
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a kosár és/vagy a sütőedény ne essen ki, amikor fejjel lefelé fordítja a készüléket. 

az alapkészülék alatt

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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