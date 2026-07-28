Hol található a Philips Airfryer készülék típus-/sorozatszáma?

Az Airfryer sorozatszáma a gyártási dátumra vonatkozó információkat tartalmaz, és igen hasznos ha további segítségért kapcsolatba kell lépnie velünk.



A sorozatszám két különböző módon jelenik meg:



1. Négy számmal írható le. A gyártási év és hét (éé/hh) a matricára van nyomtatva vagy rá van bélyegezve, pl. 2041 az „A” képen.



2. Ha az Airfryer alján vonalkódmatrica található, a vonalkód alatti nyomtatott kód a sorozatszám. Számok és karakterek kombinációja, pl. 7C1A221213420052 a „B” képen: