Miért kell rázni az ételt a Philips Airfryer készülékben?

Az alapanyagok összerázásához vegye ki a kosarat a készülékből (és/vagy a sütőedényből, ha van), és a mosogató fölött rázza a kosarat. Ezután helyezze a kosarat a sütőedénybe, és csúsztassa vissza a készülékbe.



Ügyeljen arra, hogy az étel jól megkeveredjen a rázás során – az alsó rétegeknek felülre kell kerülniük, és fordítva –, hogy egyenletes eredményeket érhessen el.