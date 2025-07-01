Használhatok sütőpapírt/alufóliát a Philips Airfryer készülékben?

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.

Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.