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Használhatok sütőpapírt/alufóliát a Philips Airfryer készülékben?

Nem, a következő okokból nem ajánlott sütőpapírt és alufóliát használni a Philips Airfryer készülékben:

  • Ha letakarja a kosár alját, az Airfryer készülék belsejében csökken a légáramlás. Ez a Philips Airfryer csökkent sütési teljesítményét eredményezi.
  • Ha sütőpapírt vagy alufóliát helyez a sütőedény aljára, ahol a zsír és a szennyeződés összegyűlik, a légáramlás megszakad, és nem lesz jó a sütési eredmény.
  • Ha anélkül tesz sütőpapírt vagy alufóliát a Philips Airfryer készülékbe, hogy ételt helyezne rá, a sütőpapírt vagy az alufóliát a fűtőelem beszívhatja, és meggyulladhat.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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