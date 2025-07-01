TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

Hogyan és mikor használhatok olajat a Philips Airfryer készülékben?

Bár a Philips Airfryer készüléknek nincs szüksége olajra az étel főzéséhez és sütéséhez, ha közvetlenül friss hozzávalókhoz, például frissen hámozott burgonyához vagy csirkéhez olajat ad hozzá, az ropogós réteget hozhat létre, és javíthatja az étel általános ízét.
Megjegyzés: Soha ne öntsön olajat az Airfryer sütőedényébe.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja