Hogyan és mikor használhatok olajat a Philips Airfryer készülékben?

A Philips Airfryer készülék bármilyen típusú grillező, főző- vagy sütőolajjal használható. Ezen kívül állati zsírt is használhat.



Megjegyzés:

Csak a hozzávalókra öntsön olajat, és ne közvetlenül az Airfryer sütőedényébe.

Az elősütött ételek, például fagyasztott hasábburgonya, csirkefalatok, tavaszi tekercsek stb., nem igényelnek extra olajat.

Ne használjon hidegen sajtolt olajat, mert az magas hőmérsékleten megég.

Hámozza meg és vágja a kívánt formára a burgonyákat. Áztassa 30 percen keresztül a burgonyadarabokat egy tál vízben, majd vegye ki őket, és konyhai törlőpapír segítségével itassa le róluk a nedvességet. Öntsön egy fél evőkanál olajat egy tálba. Tegye a burgonyát a tálba, és addig keverje, amíg az olaj rá nem tapad a burgonyadarabokra. Helyezze a burgonyákat valamilyen konyhai eszközzel vagy kézzel az Airfryer kosarába.

Szükség esetén törölje szárazra az étel külsejét konyhai papírtörlővel. Vékonyan kenje be olajjal az étel külsejét, vagy használjon olajspray-t. Csak 1 réteggel vonja be. A felesleges olaj az Airfryer sütőedényébe csöpög a forró levegős sütés során.

Keverjen egy kevés olajat a zsemlemorzsához, mielőtt bepanírozná az ételt, vagy később permetezzen/kenjen olajat a panírbundára.: A szárnyas és egyéb húsokat pácolhatja is, ahelyett, hogy az olajat a külsejükre kenné.A fenti megoldások segítettek a probléma megoldásában? Amennyiben nem, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk további segítségért.