Hogyan és mikor használhatok olajat a Philips Airfryer készülékben?

A Philips Airfryer készülék bármilyen típusú grillező, főző- vagy sütőolajjal használható. Ezen kívül állati zsírt is használhat.
Megjegyzés:
Olaj hozzáadása házi burgonyaételekhez (pl. hasábburgonya):
- Csak a hozzávalókra öntsön olajat, és ne közvetlenül az Airfryer sütőedényébe.
- Az elősütött ételek, például fagyasztott hasábburgonya, csirkefalatok, tavaszi tekercsek stb., nem igényelnek extra olajat.
- Ne használjon hidegen sajtolt olajat, mert az magas hőmérsékleten megég.
Olaj hozzáadása nagyobb méretű hozzávalókhoz (pl. csirkecomb vagy hús):
- Hámozza meg és vágja a kívánt formára a burgonyákat.
- Áztassa 30 percen keresztül a burgonyadarabokat egy tál vízben, majd vegye ki őket, és konyhai törlőpapír segítségével itassa le róluk a nedvességet.
- Öntsön egy fél evőkanál olajat egy tálba. Tegye a burgonyát a tálba, és addig keverje, amíg az olaj rá nem tapad a burgonyadarabokra.
- Helyezze a burgonyákat valamilyen konyhai eszközzel vagy kézzel az Airfryer kosarába.
Olaj hozzáadása házi készítésű panírozott ételekhez:
- Szükség esetén törölje szárazra az étel külsejét konyhai papírtörlővel.
- Vékonyan kenje be olajjal az étel külsejét, vagy használjon olajspray-t. Csak 1 réteggel vonja be. A felesleges olaj az Airfryer sütőedényébe csöpög a forró levegős sütés során.
Keverjen egy kevés olajat a zsemlemorzsához, mielőtt bepanírozná az ételt, vagy később permetezzen/kenjen olajat a panírbundára.Tipp
: A szárnyas és egyéb húsokat pácolhatja is, ahelyett, hogy az olajat a külsejükre kenné.
A fenti megoldások segítettek a probléma megoldásában? Amennyiben nem, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk további segítségért.