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Milyen fagyasztott hasábburgonyát készíthetek a Philips Airfryer készülékkel?

A Philips Airfryer készülékkel mindenféle fagyasztott hasábburgonyát elkészíthet, például sütésre kész hasábburgonyát, a hagyományos olajsütőkhöz való hasábburgonyát vagy speciális Airfryer hasábburgonyát. A hasábburgonya elkészítésére vonatkozó beállításokat és tippeket a HomeID alkalmazásban (www.home.id/app) és a felhasználói kézikönyvben találja.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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