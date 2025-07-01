Philips támogatás Milyen fagyasztott hasábburgonyát készíthetek a Philips Airfryer készülékkel?

A Philips Airfryer készülékkel mindenféle fagyasztott hasábburgonyát elkészíthet, például sütésre kész hasábburgonyát, a hagyományos olajsütőkhöz való hasábburgonyát vagy speciális Airfryer hasábburgonyát. A hasábburgonya elkészítésére vonatkozó beállításokat és tippeket a HomeID alkalmazásban (www.home.id/app) és a felhasználói kézikönyvben találja.