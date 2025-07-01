Mekkora mennyiségű ételt tudok elkészíteni a Philips Airfryer készülékben?

Típustól függően az Airfryer például 800 és 2500 gramm közötti maximális súlyú vagdaltat vagy egész csirkét tud elkészíteni. Általában egy réteg húst, szárnyast stb. oszlathat el az Airfryer kosarának alján. Győződjön meg arról, hogy a kosár alja nincs teljesen lefedve, hogy a forró levegő át tudja járni és egyenletesen meg tudja sütni az alapanyagokat. További információkért keresse fel a HomeID alkalmazást vagy tekintse meg a felhasználói kézikönyvet. A felhasználói kézikönyv megtekintéséhez keresse meg az Airfryer modellszámát a készülék alján, és látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.