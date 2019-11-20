Feltekerhetem a kábelt a Philips hajformázóra használat után?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Nem javasoljuk, hogy a kábelt a Philips hajformázó köré tekerje, mert ez károsíthatja a kábelt. A kábel megfelelő hajformázóra tekeréséhez tegye a következőt.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BHD272/00 , HP8217/00 , BHD274/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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