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Feltekerhetem a kábelt a Philips hajformázóra használat után?

Nem javasoljuk, hogy a kábelt a Philips hajformázó köré tekerje, mert ez károsíthatja a kábelt. A kábel megfelelő hajformázóra tekeréséhez tegye a következőt.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BHD272/00 , HP8217/00 , BHD274/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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