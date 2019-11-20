Philips támogatás Feltekerhetem a kábelt a Philips hajformázóra használat után?

Nem javasoljuk, hogy a kábelt a Philips hajformázó köré tekerje, mert ez károsíthatja a kábelt. A kábel megfelelő hajformázóra tekeréséhez tegye a következőt.

Külön tekerje fel a kábelt Ha a Philips hajformázó lehűlt, tekerje fel a kábelt külön a hajformázó mellett. Lásd az alábbi példát