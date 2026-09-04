Hogyan tisztítsam a Philips borotvám?

Ha szeretné, hogy extra higiénikus legyen a borotvája, a Philips UV-s hálózati töltővel és az UV Cube kockával is megtisztíthatja alaposan és rendszeresen (a fenti részekben leírtak szerint).

Az UV-tartozékok használata előtt hagyja megszáradni a borotvát.

Megjegyzés: az UV-s hálózati töltő és az UV csak bizonyos borotvatípusokkal kompatibilis. Ezek a tartozékok segítenek eltávolítani a baktériumokat a borotvából, de nem helyettesítik a tisztítást.