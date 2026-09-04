Hogyan tisztítsam a Philips borotvám?

Rendszeresen tisztítsa meg a Philips borotvát, hogy az mindig a legjobb állapotban maradjon és kiváló borotválkozási élményt nyújtson. Az alábbiakban ennek magyarázatát találja, a részletes utasításokat pedig a borotvához mellékelt felhasználói kézikönyv tartalmazza.
Ha a Philips borotva teljesítménye csökkent, tekintse meg az alábbi „Alapos tisztítás” című részt.
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Bár a borotvatípusok eltérők, ugyanazok az elvek vonatkoznak minden Philips borotvára. További részletekért olvassa el az alábbi információkat.
A borotva károsodásának megelőzése érdekében tisztítás előtt mindig ellenőrizze, hogy vízálló-e. A vízálló borotvák markolatára egy kis csap (1. ábra) vagy egy fürdőkád (2. ábra) szimbólum van nyomtatva. Ha a készülék markolatán áthúzott csap található (3. ábra), ne tisztítsa vízzel.
Tisztítás előtt húzza ki a borotva csatlakozódugóját a konnektorból.
A Philips azt javasolja, hogy minden borotválkozás után gyorsan tisztítsa meg a borotvát, hogy minimálisra csökkentse a szőrszálak és szennyeződések felhalmozódását a borotvafejek körül.
Vízálló borotvák esetében: kapcsolja be a borotvát, és öblítse le a teljes borotvaegységet (a borotva felső részét) meleg folyó víz alatt. Kapcsolja ki a borotvát.
A borotva típusától függően a kioldógomb megnyomásával vagy a felső rész óvatos lehúzásával nyithatja ki a borotvaegységet. A kinyitást követően öblítheti ki a borotvaegység belsejét. A következő borotválkozás előtt hagyjon minden részt megszáradni. Az alábbi ábrák két gyakori vízálló borotvatípus tisztítását mutatják be.
Száraz borotvák esetében: kapcsolja ki a borotvát, és fújja le a borotvaegység tetejét, hogy eltávolítsa a laza szőrszálakat és szennyeződéseket.
A borotva típusától függően a kioldógomb megnyomásával vagy a felső rész óvatos lehúzásával nyithatja ki a borotvaegységet. A kinyitást követően tisztíthatja ki a borotvaegység belsejét. Ezt a borotvához mellékelt tisztítókefével vagy egy tiszta, puha ecsettel (vagy hasonlóval) végezheti.
Ha SmartClean rendszer vagy Quick Clean Pod patron tartozik Philips borotvájához, azt minden borotválkozás után használhatja a borotva tisztítására és felfrissítésére. A tisztítórendszer használata felülírja a fenti részben leírt rendszeres tisztítási lépéseket.
Azonban így is szükség van az alapos tisztításra havonta (lásd a részleteket alább).
A Philips azt javasolja, hogy havonta legalább egyszer, illetve a borotválkozási teljesítmény csökkenése esetén alaposan tisztítsa meg a borotvát. A borotva alapos tisztításához el kell távolítania a borotvafejeket.
Az alábbi illusztrációk két gyakori Philips borotvatípus borotvafejeinek eltávolítását és tisztítását mutatják be. A borotvára vonatkozó részletes utasításokért tekintse át a gyakran ismétlődő kérdések között a „Hogyan távolíthatom el a Philips borotva borotvafejeit” bejegyzést vagy a felhasználói kézikönyvet.
Vízálló borotvák esetében: A borotvafejek eltávolítása után a vágófejeket és a védőelemeket külön is megtisztíthatja. Ne feledje, hogy minden egyes vágóegység és védőelem egyedi készletet alkot, ezért próbálja meg elkerülni az összekeverésüket. Tisztítás után hagyja az összes alkatrészt megszáradni a levegőn a következő borotválkozás előtt.
Száraz borotvák esetében: A borotvafejek tisztítását a mellékelt tisztítókefével (vagy egy másik puha, tiszta kefével) végezze. Távolítsa el a vágóegységet a védőelemről, és távolítson el minden látható szőrszálat. Ne feledje, hogy minden egyes vágóegység és védőelem egyedi készletet alkot, ezért próbálja meg elkerülni az összekeverésüket.
Ha szeretné, hogy extra higiénikus legyen a borotvája, a Philips UV-s hálózati töltővel és az UV Cube kockával is megtisztíthatja alaposan és rendszeresen (a fenti részekben leírtak szerint).
Az UV-tartozékok használata előtt hagyja megszáradni a borotvát.
Megjegyzés: az UV-s hálózati töltő és az UV csak bizonyos borotvatípusokkal kompatibilis. Ezek a tartozékok segítenek eltávolítani a baktériumokat a borotvából, de nem helyettesítik a tisztítást.
Ha a Philips borotva rugósan oldódó pajeszvágóval vagy rápattintható tartozékokkal (például precíziós formázóval, szakállformázóval vagy orrszőrnyíróval) rendelkezik, ezek meleg vízzel tisztíthatók a csap alatt.
A következő használat előtt hagyja a tartozékokat megszáradni.
Tipp: A pajeszvágó optimális teljesítménye érdekében félévente olajozza meg a rugósan oldódó pajeszvágó fogait egy csepp műszerolajjal.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XP9202/10 , XP9200/30 , XP9201/30 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›