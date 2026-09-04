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Hogyan tisztítsam a Philips borotvám?

Rendszeresen tisztítsa meg a Philips borotvát, hogy az mindig a legjobb állapotban maradjon és kiváló borotválkozási élményt nyújtson. Az alábbiakban ennek magyarázatát találja, a részletes utasításokat pedig a borotvához mellékelt felhasználói kézikönyv tartalmazza.

Ha a Philips borotva teljesítménye csökkent, tekintse meg az alábbi „Alapos tisztítás” című részt.

Ez a videó az ebben a cikkben található információkról nyújt áttekintést. Engedélyezze a feliratokat a YouTube-on, hogy a videó szövege a saját nyelvén jelenjen meg.

Bár a borotvatípusok eltérők, ugyanazok az elvek vonatkoznak minden Philips borotvára. További részletekért olvassa el az alábbi információkat.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XP9202/10 , XP9200/30 , XP9201/30 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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