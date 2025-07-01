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Kompatibilis a telefonom a Philips GroomTribe alkalmazással?

Töltse le a Philips GroomTribe alkalmazást telefonjára, és használja a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott Philips borotvával. Az alkalmazás kompatibilis az iOS 11.3 vagy újabb rendszerű iPhone 6S (vagy újabb) készülékekkel. Használható 4,5 hüvelyknél nagyobb képernyővel rendelkező Android telefonokon is, amelyeken a 6.0-s vagy újabb operációs rendszer fut, illetve amelyek kompatibilisek a Bluetooth 4.1-es vagy újabb verziójával.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XP9406/65 , XP9406/79 , XP9403/31 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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