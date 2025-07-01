Philips támogatás Kompatibilis a telefonom a Philips GroomTribe alkalmazással?

Töltse le a Philips GroomTribe alkalmazást telefonjára, és használja a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott Philips borotvával. Az alkalmazás kompatibilis az iOS 11.3 vagy újabb rendszerű iPhone 6S (vagy újabb) készülékekkel. Használható 4,5 hüvelyknél nagyobb képernyővel rendelkező Android telefonokon is, amelyeken a 6.0-s vagy újabb operációs rendszer fut, illetve amelyek kompatibilisek a Bluetooth 4.1-es vagy újabb verziójával.

Honnan tudhatom, hogy a borotva Bluetooth-csatlakoztatású-e? Ha borotvája rendelkezik Bluetooth funkcióval, erről a csomagoláson és a mellékelt felhasználói kézikönyvben olvashat. Mi a teendő, ha a Philips termék nem rendelkezik Bluetooth funkcióval? A GroomTribe alkalmazás számos Philips férfi szépségápolási termékhez tartalmaz támogatási tartalmakat és egyéb információkat. További információkért töltse le az alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházból.