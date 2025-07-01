Philips támogatás Hogyan távolíthatom el és csatlakoztathatom a Philips női borotva borotvafejét?

Egyszerűen kövesse az alábbi útmutatást a borotvafej (és a szita) Philips női borotvára helyezéséhez és onnan való eltávolításához. A lépések számai az alábbi ábráknak felelnek meg.

A felhelyezéshez óvatosan nyomja a borotvafejet a markolatra, amíg a helyére nem pattan. A borotvafej eltávolításához nyomja meg a kioldógombot, és emelje le a borotvafejet a markolatról. Az eltávolításához óvatosan húzza ki a szitát a borotvafejből (egyes régebbi női borotva modellek esetében a borotvafejen található egy csúszógomb a borotvaszita kioldásához).

Tipp: Az alábbi videó további útmutatást nyújt; azonban az Ön modellje vizuálisan eltérhet az ott láthatótól.