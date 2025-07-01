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Hogyan távolíthatom el és csatlakoztathatom a Philips női borotva borotvafejét?

Egyszerűen kövesse az alábbi útmutatást a borotvafej (és a szita) Philips női borotvára helyezéséhez és onnan való eltávolításához. A lépések számai az alábbi ábráknak felelnek meg.

  1. A felhelyezéshez óvatosan nyomja a borotvafejet a markolatra, amíg a helyére nem pattan.
  2. A borotvafej eltávolításához nyomja meg a kioldógombot, és emelje le a borotvafejet a markolatról.
  3. Az eltávolításához óvatosan húzza ki a szitát a borotvafejből (egyes régebbi női borotva modellek esetében a borotvafejen található egy csúszógomb a borotvaszita kioldásához).

Tipp: Az alábbi videó további útmutatást nyújt; azonban az Ön modellje vizuálisan eltérhet az ott láthatótól.

A borotvafej női borotvára helyezésének 3 lépése, majd eltávolítása, majd a borotvaszita kiemelése.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRL114/00, BRL128/00, BRL147/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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