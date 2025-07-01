2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Egyszerűen kövesse az alábbi útmutatást a borotvafej (és a szita) Philips női borotvára helyezéséhez és onnan való eltávolításához. A lépések számai az alábbi ábráknak felelnek meg.
Tipp: Az alábbi videó további útmutatást nyújt; azonban az Ön modellje vizuálisan eltérhet az ott láthatótól.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRL114/00, BRL128/00, BRL147/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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Hogyan távolíthatom el és csatlakoztathatom a Philips női borotva borotvafejét?
Hogyan érhetem el a legjobb eredményeket a Philips női borotvával?
Hogyan csatlakoztathatom a fésűt a Philips bikinivonal-formázóhoz?
A Philips epilátort vagy női borotvát nedves vagy száraz bőrön kell használnom?
Használhatom a Philips női borotvát zuhany alatt vagy fürdőkádban?
Hogyan tisztítsam a Philips női borotvám?
Hogyan töltsem a Philips női borotvám?
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