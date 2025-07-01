Használhatom a Philips női borotvát zuhany alatt vagy fürdőkádban?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Igen, a Philips női borotva vízálló, és biztonságosan használható vízzel. Biztonsági okokból ez a borotva csak vezeték nélkül használható, ezért nem kapcsol be, ha csatlakoztatva van. A vezeték nélküli használattal kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi videót.
Tipp: Bár az Ön modellje eltérhet a videóban láthatótól, ugyanazok az alapelvek érvényesek rá.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRL147/00, BRL114/00, BRL128/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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