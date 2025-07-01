Philips támogatás Használhatom a Philips női borotvát zuhany alatt vagy fürdőkádban?

Igen, a Philips női borotva vízálló, és biztonságosan használható vízzel. Biztonsági okokból ez a borotva csak vezeték nélkül használható, ezért nem kapcsol be, ha csatlakoztatva van. A vezeték nélküli használattal kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi videót.

Tipp: Bár az Ön modellje eltérhet a videóban láthatótól, ugyanazok az alapelvek érvényesek rá.