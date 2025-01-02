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Milyen fogmosási üzemmódok állnak rendelkezésre a Sonicare fogkeféhez?

A Sonicare fogkefék különböző fogmosási üzemmódokkal rendelkeznek. Ezek az üzemmódok fogkefénként eltérőek lehetnek.
A fogkefe alapértelmezett üzemmódja a Clean (Tisztítás) üzemmód. Ez az üzemmód 2 perc hosszúságú, és mindennapos használatra alkalmas. A többi fogmosási üzemmód a következő: 

 

ÜzemmódFogmosási időElőnyök
Clean (Tisztítás)2 percA mindennapi kiemelkedő tisztaságért.
Deep Clean (Mélytisztítás)3 percEgy hosszabb üzemmód, hogy a száj minden területén kellő időt tölthessen az élénkítő mélytisztításért.
Deep Clean+ (Mélytisztítás+)2 perc/3 percHasonló a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódhoz. Ha a fogkefe csatlakoztatva van az alkalmazáshoz, ez az üzemmód 2 perc hosszúságú. Ha a fogkefe nincs csatlakoztatva, 3 perc hosszúságú.
White/White + (Fehérítés/Fehérítés +)2 perc 40 másodpercA felületi lerakódások eltávolítására és az elülső fogak polírozására szolgál a fehérebb mosolyért.
Gum Care (Fogínyápolás)3 percA fogak és az íny tökéletes tisztítására szolgál.
Gum Health (Egészséges fogíny)3 perc 20 másodpercEgy hosszabb üzemmód, amely több időt biztosít a hátsó fogak tisztítására és a fogíny egészségének javítására.
Sensitive (Érzékeny)2 percAlacsony frekvenciájú rezgése révén gyengéden, mégis hatékony tisztít, így tökéletes az érzékeny fogak és íny ápolására.
Tongue Care (Nyelvápolás)20 másodpercA TongueCare kefefejjel a nyelv tisztítására szolgál.
Polish (Polírozás)1 percFényessé és ragyogóvá teszi fogait.
Max Care (Maximális ápolás)3 percEgy hosszabb üzemmód, amely a tisztítás és masszázs üzemmódokat kombinálja, így kivételesen hatékony mindennapos tisztítást és ínyápolást biztosít.


 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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