Philips támogatás Miért kell alaphelyzetbe állítani a Philips légtisztítót/párásítót a szűrőcserét követően?

Az alaphelyzetbe állítás célja, hogy aktiválja az érintett szűrő(k) számlálórendszerét. A készülék ezenfelül egy HealthyAirProtect riasztással is fel van szerelve, amely figyelmezteti Önt, ha ki kell tisztítani (csak az 1. szűrő esetében) és le kell cserélni a szűrőt. Ha az új szűrő behelyezése után nem állítja alaphelyzetbe a készüléket, a készülék jóval a szűrő tényleges élettartamának lejárta előtt figyelmeztetni fogja a szűrőcserére. A készülék HealthyAirProtect riasztás és HealthyAirProtect zárolás funkciói segítenek garantálni, hogy a szűrők mindig optimális állapotban legyenek, és Ön egészséges levegőt lélegezhessen be.