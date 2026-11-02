Miért kell alaphelyzetbe állítani a Philips légtisztítót/párásítót a szűrőcserét követően?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az alaphelyzetbe állítás célja, hogy aktiválja az érintett szűrő(k) számlálórendszerét. A készülék ezenfelül egy HealthyAirProtect riasztással is fel van szerelve, amely figyelmezteti Önt, ha ki kell tisztítani (csak az 1. szűrő esetében) és le kell cserélni a szűrőt. Ha az új szűrő behelyezése után nem állítja alaphelyzetbe a készüléket, a készülék jóval a szűrő tényleges élettartamának lejárta előtt figyelmeztetni fogja a szűrőcserére. A készülék HealthyAirProtect riasztás és HealthyAirProtect zárolás funkciói segítenek garantálni, hogy a szűrők mindig optimális állapotban legyenek, és Ön egészséges levegőt lélegezhessen be.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: AC3256/10, AC4080/10.
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