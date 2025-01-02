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Melyik fogkefefej használható Sonicare fogkefémhez?

A Sonicare kefefejeknek három különböző típusa létezik. A fogkeféhez illeszkedő kefefej a fogkefe modelljétől függ.  

  • A rápattintható kefefej a normál kefefej, amely a legtöbb Sonicare elektromos fogkeféhez használható. 
  • A régebbi Essence modellek nagyobb méretű, felcsavarozható kefefejjel rendelkeznek.
  • A Philips One és a Philips One for Kids kefefejek csak Philips One és Philips One for Kids készülékekkel használhatók. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX6600/41, HX9813/92, HX9813/98. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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