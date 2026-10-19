Hogyan készíthetek gluténmentes tésztát a Philips tésztakészítővel?

A gluténmentes tészta főzés előtt könnyebben törik, mivel a gluténmentes liszt csökkenti a tészta rugalmasságát.



A glutén a búzában és a hasonló gabonafélékben található fehérjekeverék. Rugalmasságot ad a tésztának, segít megkelni és megtartani az alakját, és gyakran rágós állagot is ad a végterméknek.



Ezért gluténmentes tészta készítésekor javasoljuk, hogy adjon hozzá sűrítőanyagot, például xantángumit, guargumit vagy tojást. Ügyeljen arra, hogy az előre kevert liszt már tartalmazhat kötőanyagot, így nem szükséges további anyagot hozzáadni.



A gluténmentes liszt használatakor az ajánlottnál kevesebb vízre van szükség. A liszt típusától függően körülbelül 10-20 ml-el kevesebbre van szükség ezekhez a receptekhez.