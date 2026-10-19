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Hogyan állítsam be Philips PowerPro Aqua készülékemet?

A Philips PowerPro Aqua beállításához tegye a következőket:

  1. Távolítsa el a csavart
  2. Helyezze a csövet a készülékházba
  3. Helyezze vissza a csavart (majd húzza meg csavarhúzóval vagy egy pénzérmével)
  4. Helyezze be a tápkábelt
  5. Csatlakoztassa a hálózathoz
  6. Töltse a porszívót 5 órán át

Ennek módját az alábbi videó szemlélteti:

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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