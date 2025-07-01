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Mi a különbség a Philips Lumea tartozékok között?

A Lumea készülékéhez különböző tartozékokat mellékeltek, amelyek mindegyike a test egy adott területén való használatra szolgál. Ne használja a tartozékokat olyan helyen, ahová nem valók. A felhasználói kézikönyvben ellenőrizze, hogy mely tartozékokat mellékelték az Ön Lumea modelljéhez. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRI950/01, BRI949/00, BRI945/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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