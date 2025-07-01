Mi a különbség a Philips Lumea tartozékok között?

Az arckezelő tartozék kicsi, lapos kialakítású, és a legkisebb ablakmérettel rendelkezik az arccsont alatti terület precíz kezeléshez. Egy extra beépített vörös szűrővel is rendelkezik a járomcsont alatti arc kezeléséhez.

Megjegyzés: Ne használja a Lumeát férfiak arcán és nyakán. Az ezeken a területeken növő szőrszálak eltérő jellemzőkkel bírnak.