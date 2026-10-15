Mit jelentenek a Sonicare fogkefén lévő szimbólumok?

A markolaton lévő SenseIQ ikon világít, ha fogmosás közben az intelligens funkciók aktívak. Az ikon világítása azt is jelzi, hogy a beállítások engedélyezettek-e vagy le vannak-e tiltva.



Az adott típusra vonatkozó szimbólumokról részletesen a használati útmutatóban tájékozódhat.