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Hogyan módosítható a Philips epilátor fordulatszáma?

Két fordulatszám-beállítási lehetőség áll rendelkezésre. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával vagy a sebességbeállító csúszka felfelé csúsztatásával választhatja ki az alacsony vagy a magas fokozatot. 

Ha egyszer nyomja meg a be- /kikapcsoló gombot, a Philips epilátor magas fordulatszámon indul el (II-es beállítás). Ha újra megnyomja a be-/kikapcsoló gombot, a fordulatszám-beállítás alacsony fordulatszámra vált (I-es beállítás). Ha harmadszor is megnyomja a be- /kikapcsoló gombot, az epilátor kikapcsol.

Megjegyzés: Az Essential epilátor 2 sebességbeállítással rendelkezik. A borotvafej használata esetén csak 1 sebességbeállítás érhető el. Ez a beállítás a legideálisabb borotválkozáshoz.

Hogyan módosítható a Philips epilátor fordulatszáma?

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRE709/00, BRE750/00, BRE748/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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