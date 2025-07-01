Philips támogatás Hogyan szerezhetem be a HomeID alkalmazást?

Ha úgy találja, hogy a HomeID alkalmazás gyakran összeomlik, próbálja ki egyenként a következő lehetőségeket:

1. Zárja be, majd indítsa újra a HomeID alkalmazást.

2. Ellenőrizze, hogy telepítette-e a HomeID alkalmazás legújabb verzióját. Ellenőrizze a frissítéseket az alkalmazás-áruházban.

3. Indítsa újra a telefonját.

4. Ürítse ki a gyorsítótárat a telefonján (Beállítások / HomeID / Gyorsítótár ürítése)

5. Utolsó lehetőségként eltávolíthatja és újratelepítheti a HomeID alkalmazást.

Ha a fentiek közül semmi sem működött, forduljon a Philips helyi ügyfélszolgálatához.

Okostelefonokra és táblagépekre vonatkozó követelmények Apple iOS

A NutriU alkalmazás kompatibilis az Apple iPhone készülékekkel. Legalább iOS 14.0 operációs rendszer szükséges.



Android

Ha Android okoskészüléket használ, legalább Android 9.0 operációs rendszer szükséges.



Az alkalmazás táblagépeken is futtatható, de mivel okostelefonokhoz tervezték, előfordulhat, hogy nem megfelelően jelenik meg a táblagépen.