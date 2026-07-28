Milyen típusú sütőformát használhatok a Philips Airfryer készülékben?
Az Ön Airfryer készülékéhez használható sütőtartozékokra vonatkozó információkért olvassa el az alábbi cikket.
A Philips Airfryer készülékben bármilyen tűzálló edény vagy sütőforma használható, legyen az üveg, kerámia, fém vagy szilikon. Szilikon és papír muffinkelyheket vagy formákat is használhat muffin vagy kis gratin sütéséhez.
Az Airfryer készülékhez a következő Philips profi sütőkészletek kaphatók (lásd az áttekintő képet is):
HD9945 profi sütőkészlet az XL méretű Airfryer típusokhoz: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 NA353, NA550, NA551, NA552 (nagy kosár), NA130, NA230, NA231, NA330, NA331, NA332
HD9959 profi sütőkészlet az XXL méretű Airfryer típusokhoz: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342
HD9956 családi sütőkészlet az XXL méretű Airfryer Combi típusokhoz: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875, HD9876 és HD9880
A sütőformát úgy kell a kosárba helyezni, hogy maradjon körülötte hely minden oldalon, hogy a légáram körüljárhassa.
A sütőtálat mindig a kosárba tegye.
Soha ne tegye a sütőtálat közvetlenül a sütőedénybe, mivel ez megakadályozza abban a levegő áramlását, és csak az étel tetejét fogja érni a hő.
Mindig viseljen konyhai kesztyűt a sütőformák megfogásához. A sütőformák és a Philips Airfryer kosár nagyon felforrósodhatnak.
Az Airfryer készülékben használható sütőformák maximális mérete alább található, (lásd az áttekintő képet is):
Airfryer S + L (kompakt) típusok: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156 Maximális méret: 17 x 16 cm/6,7 x 6,3 hüvelyk a külső széleknél Maximális átmérő: 16 cm/6,3 hüvelyk Maximális magasság: 6 cm/2,4 hüvelyk
Ablakos, XL méretű Airfryer típus: HD9257 Maximális méret: 19 x 18 cm/7,5 x 7,1 hüvelyk a külső széleknél Maximális átmérő: 18 cm/7,1 hüvelyk Maximális magasság: 7 cm/2,8 hüvelyk
XL méretű Airfryer típusok: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332 Maximális méret: 20 x 19 cm/7,8 x 7,5 hüvelyk a külső széleknél Maximális átmérő 19 cm/7,5 hüvelyk Maximális magasság: 7 cm/2,8 hüvelyk
XXL méretű Airfryer típusok: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342 Maximális méret: 21 x 20 cm/8 x 7,7 hüvelyk a külső széleknél Maximális átmérő 20 cm/7,7 hüvelyk Maximális magasság: 9 cm/3,6 hüvelyk.
XXL méretű Airfryer Combi típusok: HD9875, HD9876, HD9880 Maximális méret: 22 x 22 cm/8,8 x 8,7 hüvelyk a külső széleknél Maximális átmérő: 25 cm/9.8 hüvelyk Maximális magasság: 9 cm/3,6 hüvelyk
Dupla kosaras Airfryer típusok: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552 Maximális méret: 18 x 9 cm/7,1 x 3,6 hüvelyk (kis kosár), 17 x 18 cm/6,7 x 7,1 hüvelyk (nagy kosár) Maximális átmérő: 9 cm/3,6 hüvelyk (kis kosár), 17 cm/6,7 hüvelyk (nagy kosár) Maximális magasság: 7 cm/2,8 hüvelyk
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›