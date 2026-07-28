Milyen típusú sütőformát használhatok a Philips Airfryer készülékben?

A sütőformát úgy kell a kosárba helyezni, hogy maradjon körülötte hely minden oldalon, hogy a légáram körüljárhassa.

A sütőtálat mindig a kosárba tegye.

Soha ne tegye a sütőtálat közvetlenül a sütőedénybe, mivel ez megakadályozza abban a levegő áramlását, és csak az étel tetejét fogja érni a hő.

Mindig viseljen konyhai kesztyűt a sütőformák megfogásához. A sütőformák és a Philips Airfryer kosár nagyon felforrósodhatnak.



Az Airfryer készülékben használható sütőformák maximális mérete alább található, (lásd az áttekintő képet is):



Airfryer S + L (kompakt)

típusok: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156

Maximális méret: 17 x 16 cm/6,7 x 6,3 hüvelyk a külső széleknél

Maximális átmérő: 16 cm/6,3 hüvelyk

Maximális magasság: 6 cm/2,4 hüvelyk



Ablakos, XL méretű Airfryer

típus: HD9257

Maximális méret: 19 x 18 cm/7,5 x 7,1 hüvelyk a külső széleknél

Maximális átmérő: 18 cm/7,1 hüvelyk

Maximális magasság: 7 cm/2,8 hüvelyk



XL méretű Airfryer

típusok: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332

Maximális méret: 20 x 19 cm/7,8 x 7,5 hüvelyk a külső széleknél

Maximális átmérő 19 cm/7,5 hüvelyk

Maximális magasság: 7 cm/2,8 hüvelyk



XXL méretű Airfryer

típusok: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342

Maximális méret: 21 x 20 cm/8 x 7,7 hüvelyk a külső széleknél

Maximális átmérő 20 cm/7,7 hüvelyk

Maximális magasság: 9 cm/3,6 hüvelyk.



XXL méretű Airfryer Combi

típusok: HD9875, HD9876, HD9880

Maximális méret: 22 x 22 cm/8,8 x 8,7 hüvelyk a külső széleknél

Maximális átmérő: 25 cm/9.8 hüvelyk

Maximális magasság: 9 cm/3,6 hüvelyk

Dupla kosaras Airfryer

típusok: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552

Maximális méret: 18 x 9 cm/7,1 x 3,6 hüvelyk (kis kosár), 17 x 18 cm/6,7 x 7,1 hüvelyk (nagy kosár)

Maximális átmérő: 9 cm/3,6 hüvelyk (kis kosár), 17 cm/6,7 hüvelyk (nagy kosár)

Maximális magasság: 7 cm/2,8 hüvelyk