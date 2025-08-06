Philips támogatás A Philips OneBlade készüléket nedvesen és szárazon is használhatom?

Az összes Philips OneBlade modell használható nedves vagy száraz bőrön, borotvazselével vagy -habbal, illetve fürdés vagy zuhanyozás közben is.

Noha a száraz borotválkozás gyakran jobb eredményt ad (mivel a nedves szőrszál a bőrhöz tapad), Ön tetszése szerint borotválkozhat. Ha borotvahabot vagy borotvazselét használ, a legjobb eredmény érdekében rendszeresen öblítse le a pengét vízzel.

Tipp: Bár egyes termékek rendelkeznek töltőport-fedéllel, a Philips OneBlade nem. A OneBlade a töltőport elfedése nélkül is használható fürdés vagy zuhanyozás közben.