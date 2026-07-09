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Hogyan használható a OneBlade a testen?

A Philips OneBlade segítségével trimmelheti, borotválhatja és formázhatja testszőrzetét, még az intim területeken is. A test nagyobb részeinek, például lábainak, karjainak vagy törzsének borotválásához használhatja a hagyományos OneBlade pengét bármelyik tartozékkal. Az érzékeny területek, például az ágyék vagy hónalj vágásához és borotválásához használja az alábbi tartozékokat.

Tipp: Az OneBlade testszőrzetnyíró készletet megvásárolhatja online áruházunkban. A testszőrzetnyíró készlet minden OneBlade típussal kompatibilis, beleértve a OneBlade és a OneBlade Pro készülékeket.

Megjegyzés: A Philips OneBlade az arc- és testszőrzet vágására és borotválására szolgál. A készülék nem alkalmas a fejen (fejbőrön) lévő hajszálak vágására vagy borotválására. Kérjük, tekintse meg a Philips hajvágók és többfunkciós szőrtelenítők választékát, hogy megtalálja a hajhoz megfelelő terméket.
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP4631/65 , QP6652/61 , QP6552/30 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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