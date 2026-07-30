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Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?

Sonicare fogkefe regisztrálásakor ellenőrizheti, hogy vannak-e igénybe vehető különleges ajánlatok. A fogkefét a Philips.com oldalon vagy a Sonicare alkalmazáson keresztül regisztrálhatja. Az alkalmazáson keresztül csak akkor regisztrálhatja fogkeféjét, ha az alkalmazással kompatibilis fogkefével rendelkezik.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX3792/12 , HX3603/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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