Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?

Sonicare fogkefe regisztrálásakor ellenőrizheti, hogy vannak-e igénybe vehető különleges ajánlatok. A fogkefét a Philips.com oldalon vagy a Sonicare alkalmazáson keresztül regisztrálhatja. Az alkalmazáson keresztül csak akkor regisztrálhatja fogkeféjét, ha az alkalmazással kompatibilis fogkefével rendelkezik.
Jelentkezzen be My Philips fiókjába, vagy hozzon létre egy új fiókot. A bejelentkezést követően kattintson a „Termék regisztrálása” lehetőségre, és kövesse az útmutatást.
Jelentkezzen be My Philips fiókjába az alkalmazásban.
Csatlakoztassa fogkeféjét az alkalmazáshoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
A csatlakozást követően kattintson a jobb alsó sarokban lévő három pontra.
Válassza ki a „Saját termékeim” elemet a menüből.
Kattintson a „Termék regisztrálása” lehetőségre, és kövesse az útmutatást.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:HX7110/01 , HX3792/12 , HX3603/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›