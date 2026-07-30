Philips támogatás Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?

Sonicare fogkefe regisztrálásakor ellenőrizheti, hogy vannak-e igénybe vehető különleges ajánlatok. A fogkefét a Philips.com oldalon vagy a Sonicare alkalmazáson keresztül regisztrálhatja. Az alkalmazáson keresztül csak akkor regisztrálhatja fogkeféjét, ha az alkalmazással kompatibilis fogkefével rendelkezik.

Regisztrálja termékét a Philips.com weboldalon keresztül Jelentkezzen be My Philips fiókjába, vagy hozzon létre egy új fiókot. A bejelentkezést követően kattintson a „Termék regisztrálása” lehetőségre, és kövesse az útmutatást. Regisztrálja termékét a Sonicare alkalmazáson keresztül Jelentkezzen be My Philips fiókjába az alkalmazásban. Csatlakoztassa fogkeféjét az alkalmazáshoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül. A csatlakozást követően kattintson a jobb alsó sarokban lévő három pontra. Válassza ki a „Saját termékeim” elemet a menüből. Kattintson a „Termék regisztrálása” lehetőségre, és kövesse az útmutatást.