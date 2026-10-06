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Mi a különbség az elektromos fogselymező fúvókái között?

Az elektromos fogselymező típusától függően a készülékhez egy vagy több fúvóka tartozik:

Fúvókaazonosító

F1

F2

F3

Fúvóka neve

Standard

Comfort

Quad Stream

Előnyök

Egyetlen vízáramot bocsát ki a szennyeződések és a lepedék eltávolításához.

Puha gumiból készült fúvóka, amelyet még az érzékeny fogínnyel rendelkezők is kényelmesen használhatnak és könnyedén irányíthatnak

Puha gumiból készült fúvóka, amely egymást keresztező vízsugarakat kibocsátva gondoskodik a lepedék gyengéd eltávolításáról és a könnyed, ám alapos tisztításról.


 

Mi a különbség az elektromos fogselymező fúvókái között?

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3072/00, HX3826/24, HX3333/23. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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