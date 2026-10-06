Mi a különbség az elektromos fogselymező fúvókái között?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Fúvókaazonosító
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F1
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F2
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F3
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Fúvóka neve
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Standard
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Comfort
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Quad Stream
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Előnyök
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Egyetlen vízáramot bocsát ki a szennyeződések és a lepedék eltávolításához.
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Puha gumiból készült fúvóka, amelyet még az érzékeny fogínnyel rendelkezők is kényelmesen használhatnak és könnyedén irányíthatnak
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Puha gumiból készült fúvóka, amely egymást keresztező vízsugarakat kibocsátva gondoskodik a lepedék gyengéd eltávolításáról és a könnyed, ám alapos tisztításról.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3072/00, HX3826/24, HX3333/23. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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