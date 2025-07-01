2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA331/00, NA342/00, NA332/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Hogyan használhatok előbeállításokat a Philips Airfryer készüléken?
El kell távolítanom a gumidugót a Philips Airfryer sütőedényből?
Hogyan távolíthatom el a Philips Airfryer kosarát a sütőedényből?
Miért ad hangjelzést a Philips Airfryer sütés közben?
Műanyagszag árad a Philips Airfryer készülékből
Hol található a Philips Airfryer készülék típus-/sorozatszáma?
Milyen fagyasztott hasábburgonyát készíthetek a Philips Airfryer készülékkel?
Hogyan és mikor használhatok olajat a Philips Airfryer készülékben?
Használhatok sütőpapírt/alufóliát a Philips Airfryer készülékben?
Elő kell melegítenem a Philips Airfryer készüléket?
Mekkora mennyiségű ételt tudok elkészíteni a Philips Airfryer készülékben?
Miért kell rázni az ételt a Philips Airfryer készülékben?
Milyen típusú ételeket készíthetek a Philips Airfryer készülékben?
Milyen típusú sütőformát használhatok a Philips Airfryer készülékben?
A Philips Airfryer készülék tisztítása
Hogyan szerezhetem be a HomeID alkalmazást?
Nem találja, amit keres?
Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét