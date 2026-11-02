2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC8349/01, XC8347/01, XC8149/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Mi a legjobb módja a Philips nedves porszívó Aqua tartozékainak tárolására?
Mikor tisztítsam/cseréljem a Philips porszívó mikroszálas kendőjét
Tölthetek padlótisztítót vagy meleg vizet a Philips nyeles porszívó tartályába?
Hogy cseréljem a Philips SpeedPro (Max) nyeles porszívó akkumulátorát?
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Mennyi ideig kell tölteni a Philips vezeték nélküli porszívót?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips nedves porszívó nedvesítő csíkjának tisztítása
A Philips nedves porszívó víztartályának tisztítása
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