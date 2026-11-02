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Mi a legjobb módja a Philips nedves porszívó Aqua tartozékainak tárolására?

Minden Philips nedves porszívó tartalmaz egy víztartályt és mikroszálas párnákat. A tartozékok optimális tárolásához minden használat után kövesse az alábbi lépéseket (a lépések száma megfelel a mellékelt ábráknak).

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC8349/01, XC8347/01, XC8149/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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