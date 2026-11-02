Philips támogatás Mi a legjobb módja a Philips nedves porszívó Aqua tartozékainak tárolására?

Minden Philips nedves porszívó tartalmaz egy víztartályt és mikroszálas párnákat. A tartozékok optimális tárolásához minden használat után kövesse az alábbi lépéseket (a lépések száma megfelel a mellékelt ábráknak).

Tisztítási utasítások: Válassza le a párnát a víztartályról. Ez lehetővé teszi, hogy a párna teljesen megszáradjon. Teljesen ürítse ki a víztartályt. Öntsön friss vizet a tartályba. Szorosan zárja le a tartály fedelét. Rázza meg a tartályt a maradék tisztítószer eltávolításához. Ürítse ki ismét a víztartályt. Leeresztéskor tartsa nyitva a tartály fedelét, hogy a maradék víz elpárologhasson. Hagyja megszáradni a tisztítópárnát, és tárolja a víztartályt nyitott fedéllel. Ha a párna már teljesen száraz, tartsa a víztartály mellett. Annak érdekében, hogy tárolás közben a párna száraz maradjon, hagyja a tartályról leválasztva.