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Philips támogatás

Hogyan cserélhetem ki megfelelően a Philips OneBlade pengéjét?

A OneBlade pengéjét gyorsan kicserélheti az alábbi utasításokat követve, ha az már nem biztosít nagyszerű borotválási eredményt.

A cikk alján található videó további útmutatást nyújt.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP1924/24 , QP4631/65 , QP2834/23 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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