Philips támogatás
Hogyan cserélhetem ki megfelelően a Philips OneBlade pengéjét?
A OneBlade pengéjét gyorsan kicserélheti az alábbi utasításokat követve, ha az már nem biztosít nagyszerű borotválási eredményt.
A cikk alján található videó további útmutatást nyújt.
- Rögzítse a pengét a markolathoz úgy, hogy a penge mindkét szélét megnyomja, majd a markolatba helyezi, amíg a helyére nem kattan.
- A penge markolatból való eltávolításához nyomja meg a penge mindkét szélét, és emelje le a markolatról.
- Kapcsolja ki a OneBlade készüléket, és óvatosan nyomja felfelé a pengekioldás kapcsolóját, miközben mindkét oldalon tartja a pengét.
- A használt pengét dobja a megfelelő hulladékgyűjtőbe.
- Vegye ki a cserepengét a csomagolásból. Legyen óvatos, mert a penge élei élesek.
- Nyomja meg az új pengét mindkét oldalon, és illessze a markolatba, amíg kattanást nem hall.
- A bemutatott első típus nem rendelkezik pengekioldó tolókapcsolóval.
- A bemutatott második típus rendelkezik pengekioldó tolókapcsolóval.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP1924/24 , QP4631/65 , QP2834/23 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›