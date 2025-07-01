Philips támogatás Hogyan kell tárolni a lefejt anyatejet?

Az anyatejet a hűtőszekrényben (4 °C/40 °F alatt) legfeljebb 4 napig, a mélyhűtőben (-18 °C/0 °F alatt) Philips Avent cumisüveg, tárolópohár vagy anyatejtároló tasak használatával 6-12 hónapig tárolhatja. Hosszú távú tároláshoz erősen ajánlott a mélyfagyasztás (-20 °C/-4 °F alatt).

Az ajánlott tárolási hőmérsékleteket és a tárolási tartozékok vásárlási helyét lásd alább

Ajánlott tejtárolási hőmérsékletek Elhelyezk. Hőmérséklet Maximális tárolási időtartam Helyiség Max. 25 °C (77 °F) 4 óra Hűtőszekrény < 4 °C (40 °F) 4 nap Mélyhűtő < -18 °C (0 °F) (minél hidegebb, annál jobb) 6-12 hónap Forrás: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Hol vásárolhatok tejtároló tartozékokat? Cumisüvegeket, tárolópoharakat és anyatejtároló tasakokat rendelhet online az Alkatrészek és tartozékok oldalon, vagy további segítségért felveheti a kapcsolatot országa Philips vevőszolgálatával.