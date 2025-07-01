Hogyan kell tárolni a lefejt anyatejet?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az anyatejet a hűtőszekrényben (4 °C/40 °F alatt) legfeljebb 4 napig, a mélyhűtőben (-18 °C/0 °F alatt) Philips Avent cumisüveg, tárolópohár vagy anyatejtároló tasak használatával 6-12 hónapig tárolhatja. Hosszú távú tároláshoz erősen ajánlott a mélyfagyasztás (-20 °C/-4 °F alatt).
Az ajánlott tárolási hőmérsékleteket és a tárolási tartozékok vásárlási helyét lásd alább
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCF430/20 , SCD323/20 , SCF531/11 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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