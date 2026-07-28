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Hol találok recepteket a Philips Airfryer készülékhez?

A Philips Airfryer készülékkel ízletes ételeket készíthet. Többféle módon is találhat a Philips Airfryer készülékkel elkészíthető recepteket. A Philips Airfryer készülékhez az alábbi helyeken találhat inspiráló recepteket:

  1. A HomeID alkalmazásban: elérhető iOS és Android rendszerekhez. A HomeID alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a www.home.id/app weboldalra.
  2. Az interneten is kereshet Philips Airfryer recepteket.

Hol találok recepteket a Philips Airfryer készülékhez?

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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