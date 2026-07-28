Philips támogatás Hol találok recepteket a Philips Airfryer készülékhez?

A Philips Airfryer készülékkel ízletes ételeket készíthet. Többféle módon is találhat a Philips Airfryer készülékkel elkészíthető recepteket. A Philips Airfryer készülékhez az alábbi helyeken találhat inspiráló recepteket:

A HomeID alkalmazásban: elérhető iOS és Android rendszerekhez. A HomeID alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a www.home.id/app weboldalra. Az interneten is kereshet Philips Airfryer recepteket.

A HomeID alkalmazás letöltése A HomeID alkalmazást letöltheti az iOS App Store vagy a Google Play áruházból az alábbi QR-kód beolvasásával: