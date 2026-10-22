Philips támogatás Hogyan selejtezhetem le biztonságosan az akkumulátort a Sonicare 9900 Prestige fogkefémből?

A Sonicare 9900 Prestige fogkefében lévő akkumulátor nem cserélhető. Ha leselejtez egy Sonicare 9900 Prestige fogkefét, egy képzett szakember eltávolíthatja az akkumulátort, és újrahasznosíthatja. Biztonsági okokból nem javasoljuk, hogy saját otthonában próbálja meg eltávolítani az akkumulátort.



A beépített akkumulátor biztonságos eltávolítására vonatkozó, szakképzett szakembereknek szóló utasítások itt találhatók : .