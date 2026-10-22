2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX9997/32, HX9992/31, HX9992/11. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Milyen funkciókat aktiválhatok vagy deaktiválhatok a fogkefe markolatáról?
Hogy válthatok tisztítási módot a Sonicare alkalmazásban?
Hogyan működik a BrushPacer?
Hogyan működik az Adaptív intenzitás funkció?
Használható a Sonicare 9900 Prestige fogszabályozó vagy fogászati beavatkozáson átesett fog esetén?
Hogy kapcsolhatom be/ki az Adaptív intenzitás funkciót?
Hogyan működik a Dörzsölés-visszajelzés funkció?
Hogy működik a Sonicare 9900 Prestige az alkalmazással?
Hogy kapcsoljam be/ki a Dörzsölés-visszajelzés funkciót?
Hogy csatlakozik a Sonicare 9900 Prestige markolat a Sonicare alkalmazáshoz?
Szinkronizálhatom a Sonicare alkalmazást az Apple Health alkalmazással?
Honnan tudom, mikor kell cserélni a fogkefefejet?
Hogy töltsem a Sonicare 9900 Prestige markolatot a töltőalapon?
Hány gomb található a Sonicare 9900 Prestige fogkefén?
Mely készülékek kompatibilisek a Sonicare alkalmazással/Sonicare for Kids alkalmazással?
Hogyan selejtezhetem le biztonságosan az akkumulátort a Sonicare 9900 Prestige fogkefémből?
Hogyan működik a fogmosási útmutató a Sonicare alkalmazásban?
Mely országokban áll rendelkezésre a Sonicare alkalmazás?
Hogyan tölthetem a Sonicare fogkefémet?
Milyen fogmosási üzemmódok állnak rendelkezésre a Sonicare fogkeféhez?
Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?
Hogyan működik a nyomásérzékelő visszajelzése a Sonicare fogkefémen?
Kicserélhetem a Sonicare fogkefém akkumulátorát?
Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?
Mit jelentenek a Sonicare fogkefén lévő szimbólumok?
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