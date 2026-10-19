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A SENSEO® Select/Maestro beprogramozása

A SENSEO® Select/Maestro recept hangerejének beállításához tekintse meg az alábbi oktatóvideónkat és a beállítás lépéseit.    

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: CSA240/21, CSA240/31, CSA240/61. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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