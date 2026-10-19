A SENSEO® Select/Maestro beprogramozása

Az Intensity Plus csúszka minden egyes beállításához beállíthatja a kávé mennyiségét az Ön ízlésének megfelelően, és elmentheti ezt a beállítást.

Állítsa az Intensity Plus csúszkát a beállítani kívánt recept pozíciójába. Tartsa lenyomva az 1 csésze gombot 5 másodpercig. Ne engedje fel a gombot, amíg a jelzőfény rövid időközökkel villogni nem kezd, jelezve, hogy a memória funkció aktív. Az 1 csésze gomb rövid időközökkel tovább villog, amíg a készülék 60–90 másodpercig melegszik, mielőtt kávét főzne. Ha elérte a kívánt kávémennyiséget, nyomja meg ismét az 1 csésze gombot. Az 1 csésze gomb gyorsan villog, ezzel megerősítve, hogy a recepthez megadott új kávémennyiség-beállítást a készülék elmentette.

A recept kávémennyisége az 1 csésze és a 2 csésze gombhoz is el lett mentve.

A készülék ekkor lefőzi a beállított mennyiségű kávét, ha ez a recept van kiválasztva.

A maximálisan programozható mennyiség 145 ml, a minimális mennyiség pedig 25 ml.