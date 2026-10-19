A SENSEO® Select/Maestro beprogramozása

A SENSEO® Select/Maestro recept hangerejének beállításához tekintse meg az alábbi oktatóvideónkat és a beállítás lépéseit.
Az Intensity Plus csúszka minden egyes beállításához beállíthatja a kávé mennyiségét az Ön ízlésének megfelelően, és elmentheti ezt a beállítást.
Állítsa az Intensity Plus csúszkát a beállítani kívánt recept pozíciójába.
Tartsa lenyomva az 1 csésze gombot 5 másodpercig. Ne engedje fel a gombot, amíg a jelzőfény rövid időközökkel villogni nem kezd, jelezve, hogy a memória funkció aktív.
Az 1 csésze gomb rövid időközökkel tovább villog, amíg a készülék 60–90 másodpercig melegszik, mielőtt kávét főzne.
Ha elérte a kívánt kávémennyiséget, nyomja meg ismét az 1 csésze gombot. Az 1 csésze gomb gyorsan villog, ezzel megerősítve, hogy a recepthez megadott új kávémennyiség-beállítást a készülék elmentette.
A recept kávémennyisége az 1 csésze és a 2 csésze gombhoz is el lett mentve.
A készülék ekkor lefőzi a beállított mennyiségű kávét, ha ez a recept van kiválasztva.
Megjegyzés: A maximálisan programozható mennyiség 145 ml, a minimális mennyiség pedig 25 ml.
A receptek kávémennyiség-beállításainak normál gyári beállításokra történő visszaállításához tegye a következőket:
Tartsa lenyomva a 2 csésze gombot 5 másodpercig.
Engedje fel a 2 csésze gombot, amikor az 1 csésze gomb és a 2 csésze gomb villogni kezd.
Az összes recept kávémennyisége visszaállt a gyári beállításokra.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:CSA240/21, CSA240/31, CSA240/61. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›