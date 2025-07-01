Philips támogatás Hogyan működik a nyomásérzékelő visszajelzése a Sonicare fogkefémen?

A Sonicare fogkefe a fogíny és a fogak védelme érdekében méri a fogmosás közben kifejtett nyomást. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a fogkefenyél rezgése megváltozik.

A készülék figyelmezteti, ha túl nagy nyomást fejt ki. A fogkefe modelljétől függően ez az alábbi egy vagy több jelzéssel történhet:

Fényjelzés a fogkefe aljánál (csak a Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, 6000–7000-es sorozatok és az Advanced Clean esetében)

A kefefej-emlékeztető LED villogni kezd.

A rezgés és ezáltal a fogmosás intenzitásának változása.

Sima és/vagy pulzáló hangjelzés.

Ezek a jelzések a nyomás csökkentésekor megszűnnek.

Ha a fogkefe nem reagál, amikor Ön nyomást fejt ki, ellenőrizze, hogy a nyomásérzékelő funkció engedélyezve van-e. Ezt a funkciót általában úgy kapcsolhatja be, hogy a fogkefét a töltőre helyezi, és legfeljebb 7 másodpercig nyomva tartja a bekapcsológombot. Több sípoló hangjelzésnek kell hallatszania, és egy LED-jelzőfénynek kell világítania a nyél alján.

A felhasználói kézikönyv segítségével meggyőződhet arról, hogy az adott modell rendelkezik-e nyomásérzékelő funkcióval, és ellenőrizheti a pontos engedélyezési vagy letiltási lépéseket.

Ha a nyomásérzékelő akkor is aktiválódik, amikor Ön nem fejt ki nyomást, próbálja meg legalább 10 másodpercig tölteni a fogkefét.

Ha a probléma továbbra is fennáll, további támogatásért forduljon hozzánk.