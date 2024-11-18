Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?
Sonicare fogkeféje intenzitását a fogkefenyélen és az alkalmazásban módosíthatja. Az alábbiakban áttekintheti, hogyan módosíthatja Sonicare fogkeféje intenzitását.
A fogkefe alapértelmezés szerint nagy intenzitásra van beállítva. Ez a harmadik és a legnagyobb a három jelzőfény közül.
A középső jelzőfény a közepes intenzitáshoz tartozó beállítást jelzi.
Az alsó jelzőfény a kis intenzitáshoz tartozó beállítást jelzi.
A beállítást a fogmosási ciklus során az adott intenzitáshoz tartozó jelzőfény megnyomásával vagy a Sonicare alkalmazásban tudja módosítani.
Három különböző intenzitási szint közül választhat: kis, közepes és nagy. A készülék a csatlakoztatott kefefej alapján automatikusan kiválasztja az intenzitást. Fogmosás közben az üzemmód/intenzitás gomb megnyomásával módosíthatja az intenzitást. Ez a funkció nem módosítható, ha a fogkefenyelet szüneteltetik vagy kikapcsolják.
Egyes Sonicare fogkefékhez tartoznak intenzitás-beállítások, de nem rendelkeznek LED jelzőfényekkel. Ezeken a modelleken használat közben, a bekapcsológomb megnyomásával módosíthatja az intenzitást.
Három különböző intenzitási szint közül választhat: kis, közepes és nagy. Az intenzitás szintjének növeléséhez nyomja meg a + gombot. Az intenzitás szintjének csökkentéséhez nyomja meg a - gombot. Ezt a fogmosási ciklus során bármikor megteheti.
A Sonicare Prestige fogkefe intenzitását a Sonicare alkalmazásban is módosíthatja. A következőképpen:
Nyissa meg a Sonicare alkalmazást.
A fogmosás előtti képernyőn koppintson a ^ gombra a fogkefe beállításainak kibontásához: Koppintson a képernyő felső részén található Low (Kis), Medium (Közepes) vagy High (Nagy) intenzitásbeállítási lehetőségre.
A frissítési képernyőn megjelenik egy pipa jel. Ez jelzi az intenzitás sikeres módosítását. Ez a fogkefenyélen is látható lesz.
Koppintson a < jelre az új intenzitási szinttel történő fogmosás megkezdéséhez.
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