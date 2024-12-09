TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

Hogyan helyezhetem fel a tartozékokat a Philips OneBlade készülékre?

A fésűk, védőelemek és egyéb tartozékok Philips OneBlade készülékre való felhelyezésének és eltávolításának módjáról az alábbi információk adnak tájékoztatást.

Jó, ha tudja: A fésűk és védőelemek felhelyezésének és eltávolításának technikái azonosak, függetlenül attól, hogy melyik OneBlade típusról van szó (beleértve az alábbi képen nem látható változatokat is).

Hogyan helyezhetem fel a tartozékokat a Philips OneBlade készülékre?

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: QP4631/65 , QP2724/31 , QP2834/23 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja