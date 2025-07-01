Philips támogatás A Philips epilátort vagy női borotvát nedves vagy száraz bőrön kell használnom?

A Philips epilátorok és női borotvák nedves vagy száraz bőrön egyaránt használhatók a szőr testről való eltávolításához, beleértve a lábat, a kart, a hónaljat és a bikinivonalat. Az alábbi információk felvázolják az egyes módszerek előnyeit, és általános használati tippeket adnak.

Megjegyzés: Az epilálás nem alkalmas az intim területhez (a nagy szeméremajkak külsejéhez és belsejéhez). Ezen a területen csak csatlakoztatott fésűtartozékkal ellátott vágókészüléket vagy borotvát használjon.



Mielőtt hozzáfogna A zuhanyzásbiztos készülékek kényelmes eredményt biztosítanak a zuhany alatt és azon kívül is. Az ilyen termékek vízállóak, így vízzel is használhatók és öblíthetők.

Fontos ellenőrizni, hogy a készülékfej nem szennyezett-e, nem sérült-e meg vagy nem kopott-e. A hibás készülékfej a termék teljesítményének csökkenését okozza. Ha sérült, azonnal ki kell cserélni.

A készüléket tiszta bőrön használja. Javasoljuk, hogy epilálás vagy borotválás előtt egy-két nappal hámlassza le a bőrét. Ez eltávolítja a szőrtüszők körüli elhalt hámsejteket, megkönnyíti a szőrszálak eltávolítását, és csökkenti a lehetséges benőtt szőrszálak számát.

Száraz használat A legtöbb termék esetében a száraz körülmények közötti használatot javasoljuk, mivel a nedves szőr jobban tapad a bőrhöz.

Ha kényelmes módon vagy útközben szeretne borotválni, akkor is próbálja száraz bőrön használni. A készülék használata előtt gondoskodjon róla, hogy bőre tiszta és teljesen száraz legyen.

Nedves használat A kellemes érzés és a sima mozdulatok érdekében a készüléket nedves bőrön is használhatja. Nedves használat közben rendszeresen öblítse le a fejet a szőrszálak eltávolításához, és ügyeljen arra, hogy az továbbra is simán csússzon a bőrén. Ügyeljen arra, hogy bőre teljesen vizes legyen. Vegye figyelembe, hogy a nedves szőrszálak jobban tapadnak a bőrhöz, a teljesítmény száraz bőrön jobb lehet. Használat után óvatosan nyomkodva törölje szárazra a bőrét. Általános tanácsok Az optimális eredmény érdekében borotválás vagy epilálás előtt vágja le a hosszabb szőrszálakat.

Fontos, hogy a borotvafej vagy az epilálófej ne legyen piszkos, sérült vagy kopott. Ha sérült, azonnal ki kell cserélni.

Tisztítsa meg a bőrét, mielőtt elkezdené a műveletet.

Javasoljuk, hogy epilálás előtt egy-két nappal hámlassza le a bőrét a szőrtüszők körüli elhalt hámsejtek eltávolítása érdekében, így megkönnyítve a szőrszálak eltávolítását.

Kerülje egy-egy terület „túlkezelését”. Ne haladjon át túl sokszor ugyanazon a területen.

A fürdés vagy zuhanyozás közben történő szőrtelenítés után óvatosan nyomkodva törölje szárazra a bőrét. Ez kevesebb irritációt okoz, mint a dörzsölés.

Utókezelésként használjon (alkoholmentes) Aloe vera tartalmú krémet/testápolót vagy valamilyen hidratálót a hűsítő és nyugtató hatás érdekében.

Epiláljon este, hogy bőre regenerálódhasson éjszaka, és másnap sima legyen a lába.