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A Philips epilátort vagy női borotvát nedves vagy száraz bőrön kell használnom?

A Philips epilátorok és női borotvák nedves vagy száraz bőrön egyaránt használhatók a szőr testről való eltávolításához, beleértve a lábat, a kart, a hónaljat és a bikinivonalat. Az alábbi információk felvázolják az egyes módszerek előnyeit, és általános használati tippeket adnak.  

Megjegyzés: Az epilálás nem alkalmas az intim területhez (a nagy szeméremajkak külsejéhez és belsejéhez). Ezen a területen csak csatlakoztatott fésűtartozékkal ellátott vágókészüléket vagy borotvát használjon.
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRL128/00, BRL114/00, BRL147/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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