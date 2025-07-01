Philips támogatás Hogyan tisztítsam a Philips női borotvám?

A Philips női borotva megfelelő működéséhez rendszeres tisztításra van szükség. Hajszál, szőrszál vagy szennyeződés ragadhat a készülékbe, ami befolyásolhatja annak teljesítményét. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket, alaposan öblítse le a szőrszálakat és a szennyeződéseket használat után. A védelme érdekében helyezzen a szitára sapkát vagy fésűt a tárolás során.



Az olyan tisztítóeszközök, mint a kefe, törölköző stb., illetve a folyékony vegyi anyagok korai látható kopást okozhatnak.



Tisztításkor vagy szárításkor ne ütögesse a szitát kemény felülethez, például mosdóhoz. Ez károsíthatja a készüléket.



Kövesse az alábbi tisztítási utasításokat:

Minden használat után fújja le a szitán összegyűlt szőrszálakat.

Távolítsa el a szitát és a vágóegységet, valamint a fejben összegyűlt szőrszálakat, majd öblítse le a készüléket.

Ha a borotvafejet alaposabban meg kell tisztítani, enyhe szappanos vízfürdőben mossa meg: rakja össze a készüléket, helyezze vissza a borotvafejet a markolatra, kapcsolja be a készüléket néhány másodpercre, miközben a fejet a vízbe tartja, majd alaposan öblítse le vízzel.

Hagyja megszáradni.

Tárolja biztonságosan a terméket, és sapka vagy fésű felhelyezésével védje a szitát a külső megnyomódástól vagy ütődéstől.

A női borotva tisztításával és karbantartásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi videót.