2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Philips női borotva megfelelő működéséhez rendszeres tisztításra van szükség. Hajszál, szőrszál vagy szennyeződés ragadhat a készülékbe, ami befolyásolhatja annak teljesítményét. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket, alaposan öblítse le a szőrszálakat és a szennyeződéseket használat után. A védelme érdekében helyezzen a szitára sapkát vagy fésűt a tárolás során.
Az olyan tisztítóeszközök, mint a kefe, törölköző stb., illetve a folyékony vegyi anyagok korai látható kopást okozhatnak.
Tisztításkor vagy szárításkor ne ütögesse a szitát kemény felülethez, például mosdóhoz. Ez károsíthatja a készüléket.
Kövesse az alábbi tisztítási utasításokat:
A női borotva tisztításával és karbantartásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi videót.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRL147/00, BRL114/00, BRL128/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Használhatom a Philips női borotvát zuhany alatt vagy fürdőkádban?
Hogyan tisztítsam a Philips női borotvám?
Hogyan távolíthatom el és csatlakoztathatom a Philips női borotva borotvafejét?
Hogyan érhetem el a legjobb eredményeket a Philips női borotvával?
A Philips epilátort vagy női borotvát nedves vagy száraz bőrön kell használnom?
Mikor kell kicserélnem a női borotva szitáját?
Hogyan csatlakoztathatom a fésűt a Philips bikinivonal-formázóhoz?
Hogyan töltsem a Philips női borotvám?
Nem találja, amit keres?
Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét