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Hogyan tisztítsam a Philips női borotvám?

A Philips női borotva megfelelő működéséhez rendszeres tisztításra van szükség. Hajszál, szőrszál vagy szennyeződés ragadhat a készülékbe, ami befolyásolhatja annak teljesítményét. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket, alaposan öblítse le a szőrszálakat és a szennyeződéseket használat után. A védelme érdekében helyezzen a szitára sapkát vagy fésűt a tárolás során.

Az olyan tisztítóeszközök, mint a kefe, törölköző stb., illetve a folyékony vegyi anyagok korai látható kopást okozhatnak.

Tisztításkor vagy szárításkor ne ütögesse a szitát kemény felülethez, például mosdóhoz. Ez károsíthatja a készüléket.

Kövesse az alábbi tisztítási utasításokat:

  • Minden használat után fújja le a szitán összegyűlt szőrszálakat.
  • Távolítsa el a szitát és a vágóegységet, valamint a fejben összegyűlt szőrszálakat, majd öblítse le a készüléket.
  • Ha a borotvafejet alaposabban meg kell tisztítani, enyhe szappanos vízfürdőben mossa meg: rakja össze a készüléket, helyezze vissza a borotvafejet a markolatra, kapcsolja be a készüléket néhány másodpercre, miközben a fejet a vízbe tartja, majd alaposan öblítse le vízzel.
  • Hagyja megszáradni.
  • Tárolja biztonságosan a terméket, és sapka vagy fésű felhelyezésével védje a szitát a külső megnyomódástól vagy ütődéstől.  

A női borotva tisztításával és karbantartásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi videót.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRL147/00, BRL114/00, BRL128/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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