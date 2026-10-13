Hogyan érhetem el a legjobb eredményeket a Philips női borotvával?

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Philips női borotva borotvaszitájával a nyak vonala alatti területen vághatja és borotválhatja testszőrzetét. Ide tartozik például a hónalj, a kar, a láb vagy a bikinivonal (fésűtartozékkal).
Mielőtt hozzáfogna:
Tipp: Az alábbi videókban bemutatott alapelvek minden női borotva modellre vonatkoznak, beleértve azokat is, amelyek vizuálisan eltérnek a bemutatottól.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRL114/00, BRL147/00, BRL146/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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