Philips támogatás Hogyan érhetem el a legjobb eredményeket a Philips női borotvával?

A Philips női borotva borotvaszitájával a nyak vonala alatti területen vághatja és borotválhatja testszőrzetét. Ide tartozik például a hónalj, a kar, a láb vagy a bikinivonal (fésűtartozékkal).

Mielőtt hozzáfogna:

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a borotvaszita nem sérült-e, és cserélje ki, ha elhasználódott vagy sérült.

Ügyeljen arra, hogy a készülék tiszta legyen.

Mindig használja a fésűtartozékot, ha a női borotvát az intim terület (a nagy szeméremajkak külseje és belseje) közelében használja.

A Philips női borotvát fürdőkádban vagy zuhany alatt, illetve tiszta és száraz bőrön is használhatja.

Az optimális eredmény érdekében néhány nappal a borotválás előtt végezzen bőrradírozást.



Tipp: Az alábbi videókban bemutatott alapelvek minden női borotva modellre vonatkoznak, beleértve azokat is, amelyek vizuálisan eltérnek a bemutatottól.

Használat során Bár a női borotva nedvesen és szárazon is használható, a száraz használat gyakran jobb eredményt biztosít. Ennek az az oka, hogy a nedves szőrszálak a bőrhöz tapadnak, így nehezebben távolíthatók el.

Tartsa úgy a készüléket, hogy a borotvafej teljesen érintkezzen a bőrével, majd óvatosan mozgassa a szőr növekedési irányával ellentétesen. Vegye figyelembe, hogy a szőrnövekedés iránya ugyanazon testrész különböző területein is eltérő lehet.

A szabad keze ujjaival húzza szét a bőrt, így a borotvafej sima felületen siklik, minimálisra csökkentve a bőr felületén lévő egyenetlenségeket.

A hónalj borotválásakor a könnyebb hozzáférés érdekében helyezze a kezét a feje hátuljára.

Ha fürdés vagy zuhanyozás közben használja a női borotvát, rendszeresen öblítse le a borotvafejet a felgyülemlett szőrszálak eltávolítása érdekében. Utókezelés Ha szeretné, borotválás után használhat nyugtató (alkoholmentes) krémet vagy testápolót a bőrére.

A bőrének szüksége lehet egy kis időre, amíg hozzászokik az új borotvához. Hagyja, hogy bőre regenerálódjon a kezelések között.

Mielőtt elteszi, alaposan tisztítsa meg a női borotvát, és hagyja megszáradni. Felhelyezett fésűvel vagy sapkával együtt tárolja, hogy megóvja a szitát a véletlen károsodástól.