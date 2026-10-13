TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

Hogyan érhetem el a legjobb eredményeket a Philips női borotvával?

A Philips női borotva borotvaszitájával a nyak vonala alatti területen vághatja és borotválhatja testszőrzetét. Ide tartozik például a hónalj, a kar, a láb vagy a bikinivonal (fésűtartozékkal).

Mielőtt hozzáfogna:

  • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a borotvaszita nem sérült-e, és cserélje ki, ha elhasználódott vagy sérült.
  • Ügyeljen arra, hogy a készülék tiszta legyen.
  • Mindig használja a fésűtartozékot, ha a női borotvát az intim terület (a nagy szeméremajkak külseje és belseje) közelében használja.
  • A Philips női borotvát fürdőkádban vagy zuhany alatt, illetve tiszta és száraz bőrön is használhatja.
  • Az optimális eredmény érdekében néhány nappal a borotválás előtt végezzen bőrradírozást.


Tipp: Az alábbi videókban bemutatott alapelvek minden női borotva modellre vonatkoznak, beleértve azokat is, amelyek vizuálisan eltérnek a bemutatottól. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRL114/00, BRL147/00, BRL146/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja