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A Philips borotva használata után bőrirritáció jelentkezik

Ha Ön a Philips borotva új felhasználója, vagy kicserélte a borotvafejeket, ne feledje, hogy a bőrének alkalmazkodnia kell az (új) borotvafejekhez. Ez azt jelenti, hogy a bőre kissé irritált lehet az elején. Hagyjon magának két-három hét alkalmazkodási időt új Philips borotvarendszeréhez. Használhat Aloe vera tartalmú krémet, gyengéd hidratálót vagy alkoholmentes aftershave krémet is, hogy minimálisra csökkentse a borotválkozás utáni bőrirritációt. Érdemes némi alkalmazkodási időt is hagyni, hogy a bőr regenerálódni tudjon az egyes alkalmak között.

Az alábbiakban néhány tippet olvashat, hogy a legjobb eredményt hozhassa ki Philips borotvájából, és elkerülhesse a kellemetlen érzést és az irritációt.

  • A Philips borotva használata előtt győződjön meg arról, hogy a bőre tiszta.  
  • Mindig ügyeljen arra, hogy a borotvaegység teljes mértékben érintkezzen a bőrével.  
  • Fejtsen ki enyhe nyomást, és lassan, körkörös mozdulatokkal mozgassa a borotvaegységet a bőrén.  
  • Előzetesen nyírja le a hosszú vagy nehezen borotválható szőrszálakat.  
  • Hagyjon némi alkalmazkodási időt: adjon egy kis időt a bőrének, hogy regenerálódhasson az egyes borotválkozások között.
  • A borotvafejek, a vágófej és a védőelem tisztításakor tartsa szem előtt, hogy ezek egymáshoz illeszkedő készletet alkotnak. Ha véletlenül rossz borotvavédőbe helyezi a vágófejet, több hétbe is beletelhet, mire az optimális borotválkozási teljesítmény helyreáll.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XP9406/79 , XP9406/65 , XP9201/30 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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