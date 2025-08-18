Philips támogatás Mikor cseréljem ki a Philips OneBlade pengéjét?

Ellenőrizze a OneBlade kopásjelzőjét, hogy megállapítsa, mikor kell kicserélni a pengét. Ha a csere szimbólum jól látható, ideje kicserélni a pengét. Minden pengének átlagosan körülbelül négy hónapig kell kitartania, de ez a szokásoktól függően eltérő lehet.



A penge állapotát a Philips OneBlade alkalmazásban is nyomon követheti.

Tipp: A OneBlade intim pengék eltérhetnek az alábbi útmutatástól, mivel a bőrvédő megakadályozhatja, hogy a cserét jelző szimbólum láthatóvá váljon. Minden pengét úgy terveztek, hogy körülbelül négy hónapig kitartson, de ez a szokásoktól függően eltérő lehet. Ha ez idő alatt csökkent teljesítményt észlel, cserélje ki a pengét.

Cserére figyelmeztető jelző A OneBlade pengekopásjelzővel rendelkezik, amely fokozatosan válik láthatóvá. Ahogy használja a pengét, idővel megjelenik rajta egy nyíl szimbólum. Ha ez a szimbólum (az alábbi képen a jobb oldalon) jól látható, ideje kicserélni a pengét.



Néhány régebbi penge esetében a nyíl szimbólum helyett egy zöld sáv jelenik meg (az alábbi képen a bal oldalon látható).



Az optimális teljesítmény érdekében a Philips azt javasolja, hogy négyhavonta cserélje ki a pengét.



Látogasson el online üzletünkbe, és vásároljon új pengéket OneBlade készülékéhez. Philips OneBlade alkalmazás A kopásjelző ellenőrzésén kívül a Philips OneBlade alkalmazás letöltésével is nyomon követheti a penge állapotát. A szokásai alapján az alkalmazás tudatja Önnel, hogy mikor van itt az ideje a penge cseréjének.