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Philips támogatás

Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?

Philips vágó- és szépségápolási termékek (beleértve a borotvákat, vágókészülékeket, OneBlade és Head Pro készülékeket, szőrtelenítőket, epilátorokat, hajszárítókat és Lumea IPL-készülékeket) az alábbi irányelvek betartásával biztonságosan szállíthatók és használhatók külföldön.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HS7980/15 , HS5980/15 , BRL128/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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