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Hogyan kell összeszerelni a Philips AquaTrio porszívót?

A Philips AquaTrio vezeték nélküli készülék első használata előtt kövesse az ebben a cikkben leírt lépéseket, és/vagy tekintse meg videóinkat.
Az alábbi információk csak az AquaTrio 7000 és 9000 sorozatú modellekre vonatkoznak (az AquaTrio és az AquaTrio Pro típusokra nem). Lásd az alábbi képet.

7000-es és 9000-es sorozat

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01 , XW9383/01 .

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