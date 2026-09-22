Philips támogatás Hogyan kell összeszerelni a Philips AquaTrio porszívót?

A Philips AquaTrio vezeték nélküli készülék első használata előtt kövesse az ebben a cikkben leírt lépéseket, és/vagy tekintse meg videóinkat.

Az alábbi információk csak az AquaTrio 7000 és 9000 sorozatú modellekre vonatkoznak (az AquaTrio és az AquaTrio Pro típusokra nem). Lásd az alábbi képet.

1. AquaTrio 7000 Series Az állomást úgy szerelheti össze, hogy a készüléktartót rápattintja az alaplemezre, ahol a tisztítókefét is tárolhatja (lásd az A képet). A készülék összeszereléséhez helyezze a fogantyút a készülékbe (lásd a B képet). A készülék tárolásához helyezze azt a tisztítás utáni és tárolási állomásra úgy, hogy a készüléket a tartóra csúsztatja, így a készüléktartó vége a készülékbe illeszkedik (lásd a C képet).

Tekintse meg az alábbi videónkat, amely lépésről lépésre bemutatja a készülék összeszerelését: Tekintse meg az alábbi videónkat, amely lépésről lépésre bemutatja a készülék összeszerelését: 2.1 Aquatrio 9000 Series – Tisztítás utáni és tárolási állomás 1. Illessze a Philips AquaTrio 9000-es szériájú porszívó készüléktartóját az utótisztító tálcára, és csatlakoztassa a helyzetrögzítőt a csőhöz.

2. Győződjön meg róla, hogy az utótisztító tálca az utótisztító és tárolási állomásra van helyezve.

Tipp: A tisztítókefét a készüléktartó kampójára akaszthatja. 2.2 AquaTrio 9000 Series – Csak porszívózás összeállítás 1. Illessze a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz (kattanásig).

2. Illessze a portartályt a csőhöz (kattanásig).

3. Helyezze a csövet a LED-es szívófejbe.

4. A Csak porszívózás összeállítást az utótisztító és tárolási állomásra helyezve tárolhatja. Először helyezze a LED-szívófejet az alaplemez hosszú oldalára, majd nyomja a csövet a tartóba.

2.3 Aquatrio 9000 Series – Porszívózás és felmosás összeállítás 1. A Porszívózás és felmosás összeállítás összeszereléséhez csatlakoztassa a 3 az 1-ben kézi készüléket a nedves modulhoz kattanásig.

2. Csatlakoztassa a nedves modult az AquaSpin szívófejhez kattanásig.

3. A Porszívózás és felmosás összeállítást az utótisztító és tárolási állomásra helyezve tárolhatja.



Megjegyzés: A Porszívózás és felmosás összeállítást nem lehet a fali tartón tárolni. Kizárólag a Csak porszívózás összeállítást lehet a fali tartón tárolni.