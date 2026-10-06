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A Philips AquaTrio porszívóm víztartályai mosogatógépben tisztíthatók?

A Philips AquaTrio porszívó víztartályai (és portartálya – csak az AquaTrio 9000-es sorozat esetében) nem tisztíthatók mosogatógépben. Az alábbi cikkünkben megtudhatja, hogyan kell megtisztítani ezeket az alkatrészeket.

Aquatrio 9000

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01, XW9383/01.

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