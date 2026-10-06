A Philips AquaTrio porszívóm víztartályai mosogatógépben tisztíthatók?
A Philips AquaTrio porszívó víztartályai (és portartálya – csak az AquaTrio 9000-es sorozat esetében) nem tisztíthatók mosogatógépben. Az alábbi cikkünkben megtudhatja, hogyan kell megtisztítani ezeket az alkatrészeket.
A csap alatt mindkét víztartályt megtisztíthatja, beleértve a piszkosvíztartályban található nedves szűrőt is.
Mielőtt visszahelyezné, hagyja teljesen megszáradni a piszkosvíztartály sapkáját és a vízátfolyásos elemet. Ha mindkét elem teljesen száraz, helyezze vissza a sapkát a piszkosvíztartályra, és helyezze vissza a készülékbe.
Minden tisztítás után használja az Autoclean funkciót.
Tekintse meg videónkat a víztartályok tisztításával kapcsolatos részletes utasításokért.
A Philips AquaTrio 9000 Series porszívó portartálya nem tisztítható mosogatógépben.
Az optimális teljesítmény érdekében minden kiürítésekor tisztítsa meg a portartályt, és kövesse az alábbi lépéseket: 1. Távolítsa el a szűrőtokot a hableválasztóval együtt (lásd az 1. képet). 2. Ürítse ki a portartályt egy szemeteskosárba (lásd a 2. képet). 3. Öblítse ki a portartály belsejét és a cyclone-t a csap alatt (lásd a 3. képet). Megjegyzés: Ne tisztítsa mosogatógépben a portartályt! 4. Hagyja, hogy a portartály és a cyclone teljesen megszáradjon (lásd a 4. képet). 5. Helyezze vissza a szűrőtokot a hableválasztóval együtt, amikor a portartály száraz (lásd az 5. képet). 6. Csatlakoztassa vissza a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz (lásd a 6. képet). Megjegyzés: Ne csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz úgy, hogy a szűrőtartó nincs a hableválasztóval.
A Philips AquaTrio 9000-es sorozatú porszívó víztartályai nem tisztíthatók mosogatógépben.
A csap alatt mindkét víztartályt megtisztíthatja, beleértve a piszkosvíztartály sapkájának vízátfolyásos elemét is (lásd az 1. képet). Hagyja teljesen megszáradni a piszkosvíztartály és a vízátfolyásos elem sapkáját, mielőtt visszahelyezné a piszkosvíztartályra (lásd a 2. képet). Ha mindkét elem teljesen száraz, helyezze vissza a sapkát a piszkosvíztartályra, és helyezze vissza a készülékbe (lásd a 3. képet).
Minden tisztítás után használja az Autoclean funkciót.
A további lépésenkénti utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XW7110/01, XW9383/01.