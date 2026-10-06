A Philips AquaTrio porszívóm víztartályai mosogatógépben tisztíthatók?

A Philips AquaTrio 9000 Series porszívó portartálya nem tisztítható mosogatógépben.



Az optimális teljesítmény érdekében minden kiürítésekor tisztítsa meg a portartályt, és kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el a szűrőtokot a hableválasztóval együtt (lásd az 1. képet).

2. Ürítse ki a portartályt egy szemeteskosárba (lásd a 2. képet).

3. Öblítse ki a portartály belsejét és a cyclone-t a csap alatt (lásd a 3. képet).

Megjegyzés: Ne tisztítsa mosogatógépben a portartályt!

4. Hagyja, hogy a portartály és a cyclone teljesen megszáradjon (lásd a 4. képet).

5. Helyezze vissza a szűrőtokot a hableválasztóval együtt, amikor a portartály száraz (lásd az 5. képet).

6. Csatlakoztassa vissza a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz (lásd a 6. képet).

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz úgy, hogy a szűrőtartó nincs a hableválasztóval.

