Philips támogatás Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a nyomásérzékelőt a Sonicare fogkefémen?



Ha az alábbi utasítások nem segítenek, vegye fel velünk a kapcsolatot , vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk a cserekészülék beszerzését. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.



A Sonicare fogkefe a fogíny és a fogak védelme érdekében méri a fogmosás közben kifejtett nyomást. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a fogkefenyél rezgése megváltozik. Ezt a funkciót az alábbi utasításokat követve engedélyezheti vagy tilthatja le.

Helyezze a fogkefét a töltőre. Tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a fogkefe a töltőn van. A fogkefenyél két sípoló hangjelzést ad, jelezve a funkció engedélyezését. A nyomásérzékelő letiltásához tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a fogkefe a töltőn van. A fogkefenyél egy sípoló hangjelzést ad, jelezve a funkció letiltását.

DiamondClean fogkefék A DiamondClean Smart fogkefék esetében a fent ismertetett mód kissé eltérő lehet. Tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot (alsó gomb). Az üzemmód/intenzitás gomb nyomva tartása közben nyomja meg kétszer a bekapcsológombot (felső gomb). Engedje fel az üzemmód/intenzitás gombot. Ha a fogkefe alján található töltöttséget jelző LED kétszer felvillan, és két sípoló hangjelzést hall, a funkció aktiválódott. A funkció letiltásához ismételje meg a folyamatot. A letiltást a töltöttséget jelző LED egyszeri felvillanása és egy sípoló hangjelzés jelzi.