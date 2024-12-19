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Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a nyomásérzékelőt a Sonicare fogkefémen?


Ha az alábbi utasítások nem segítenek, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk a cserekészülék beszerzését. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.

A Sonicare fogkefe a fogíny és a fogak védelme érdekében méri a fogmosás közben kifejtett nyomást. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a fogkefenyél rezgése megváltozik. Ezt a funkciót az alábbi utasításokat követve engedélyezheti vagy tilthatja le.

  1. Helyezze a fogkefét a töltőre.
  2. Tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a fogkefe a töltőn van. A fogkefenyél két sípoló hangjelzést ad, jelezve a funkció engedélyezését.
  3. A nyomásérzékelő letiltásához tartsa lenyomva az üzemmód/intenzitás gombot, majd nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, miközben a fogkefe a töltőn van. A fogkefenyél egy sípoló hangjelzést ad, jelezve a funkció letiltását.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01, HX4042/41, HX4021/03. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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