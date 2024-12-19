2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01, HX4042/41, HX4021/03. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Hogyan használható a Sonicare UV-fertőtlenítő készülék?
Használhatom a Sonicare töltőmet más fogkefékhez?
Mit jelentenek a Sonicare fogkefén lévő szimbólumok?
Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a nyomásérzékelőt a Sonicare fogkefémen?
Hogyan igényelhetem a pénzvisszafizetési garanciát?
Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?
Milyen fogmosási üzemmódok állnak rendelkezésre a Sonicare fogkeféhez?
Hogyan működik a nyomásérzékelő visszajelzése a Sonicare fogkefémen?
Hogyan tölthetem a Sonicare fogkefémet?
Melyik fogkefefej használható Sonicare fogkefémhez?
Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?
Kicserélhetem a Sonicare fogkefém akkumulátorát?
Hogyan tisztítsam Philips Sonicare fogkefémet?
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